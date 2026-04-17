Met deze instelling ingeschakeld wordt je iPhone nóóit gehackt (volgens Apple)

Apple heeft benadrukt dat een belangrijke instelling ervoor zorgt dat je iPhone nooit wordt gehackt. Zo werkt de functie!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Belangrijke iPhone-instelling

Je iPhone heeft veel handige functies, maar volgens Apple is één instelling wel heel belangrijk. Een woordvoerder van Apple heeft benadrukt dat nog geen enkele iPhone is gehackt met een speciale instelling ingeschakeld. Het gaat om de isolatiemodus, die in het Engels ook wel de Lockdown Mode wordt genoemd. Deze functie werd in 2022 geïntroduceerd en is bedoeld om je iPhone te beschermen tegen geavanceerde cyberaanvallen.

Nu blijkt dat deze instelling goed werkt, want Apple heeft onthuld dat een iPhone in de isolatiemodus nog nooit is gehackt. Met deze functie werken sommige applicaties en functies anders, om de iPhone zo veilig mogelijk te maken. Zo worden bepaalde berichtbijlagen geblokkeerd, krijg je alleen FaceTime-gesprekken binnen van contacten die je de afgelopen dertig dagen hebt gebeld en werken websites trager. Dat zijn ingrijpende veranderingen, waardoor je isolatiemodus niet standaard moet inschakelen.

Isolatiemodus tóch inschakelen

Volgens Apple is de isolatiemodus bedoeld voor gebruikers die het doelwit kunnen zijn van een geavanceerde cyberaanval. Deze instelling op de iPhone is vooral bedoeld voor journalisten, activisten, advocaten en andere publieke personen, maar kan door iedereen gebruikt worden. Heb je het vermoeden dat je te maken hebt met een cyberaanval op je iPhone? Dan is het wél verstandig om de instelling aan te zetten, zodat je iPhone niet gehackt wordt. Zo doe je dat:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Privacy en beveiliging’; Scrol naar beneden en tik op ‘Isolatiemodus’; Kies voor ‘Schakel isolatiemodus in’; Tik nogmaals op ‘Schakel isolatiemodus in’; Selecteer tot slot ‘Schakel in en start opnieuw’.

Deze instelling voorkomt dat je iPhone wordt gehackt, maar heeft ook nadelen. Zo is de kans groot dat bepaalde websites niet werken en zijn functies als SharePlay en Live Photos niet beschikbaar. Het is daarom niet de bedoeling dat de isolatiemodus standaard is ingeschakeld. Gebruik de functie alleen als je te maken hebt met een geavanceerde cyberaanval, dat waarschijnlijk (en hopelijk) zelden of nooit voorkomt. Zet de isolatiemodus dus niet altijd aan op je iPhone, zodat je zeker weet dat het toestel naar behoren blijft werken.

Meer iPhone-tips

Heb je de instelling ingeschakeld om te voorkomen dat je iPhone wordt gehackt, maar wil je de isolatiemodus nu weer uitzetten? Ga dan opnieuw naar 'Instellingen > Privacy en Algemeen > Isolatiemodus' om de ingrijpende functie weer te deactiveren.