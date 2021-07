Tip: iPhone instellen en startklaar maken doe je zo

Heb je voor het eerst een iPhone en kun je wel wat hulp gebruiken? In deze gids leggen we alles uit over het instellen en startklaar maken van je iPhone.

iPhone instellen en startklaar maken

Er zit geen handleiding bij je nieuwe iPhone. Je moet dus zelf uitzoeken hoe het apparaatje werkt, of informatie op het internet zoeken. In dit artikel beginnen we daarom bij de absolute basis. Je haalt je nieuwe iPhone uit de verpakking en wil ermee aan de slag: hoe gaat dat?

De allereerste stap is het plaatsen van je simkaart. Aan de rechterkant van je toestel zit hiervoor een houder. Duw deze met een paperclip (of het speciale pinnetje uit de verpakking) in, zodat de houder uit de behuizing komt. Plaats vervolgens je simkaart in het houdertje – dit kan maar op één manier. Vervolgens doe je de houder weer in de behuizing.

iPhone voor het eerst aanzetten

Zet je iPhone aan door op de aan-/uitknop op de zijkant te drukken. Nu moet je een paar stappen doorlopen om het toestel in te stellen:

Kies de taal waarin je wil dat de iPhone functioneert; Kies het land waar je bent; Als beginnend gebruiker is dit waarschijnlijk je eerste iPhone, dus kun je geen ander Apple-apparaat gebruiken om in te loggen. Kies daarom voor ‘Configureer handmatig’; Selecteer je wifi-netwerk en voer het wachtwoord in; Je iPhone wordt nu geactiveerd.

Nu krijg je een aantal opties om in te stellen, zoals gezichtsherkenning (Face ID). Je kunt ervoor kiezen om dit gelijk te doen door op ‘Ga door’ te tikken. Dan krijg je vanzelf de instructies te zien. Als je nog niet zeker weet of je dat wil, tik je op ‘Configureer later in instellingen’. Dan kun je het altijd nog eens instellen.

Apple ID aanmaken

Ook belangrijk: het aanmaken van een Apple ID. Deze heb je nodig om je telefoon te beveiligen en bijvoorbeeld voor het downloaden van apps, waarover later meer. Een Apple ID maak je tijdens het instellen van je iPhone aan:

Tik op ‘Wachtwoord vergeten of geen Apple ID’ en dan op ‘Maak gratis Apple ID aan’; Vul je naam en geboortedatum in en tik op ‘Verder’; Geef je e-mailadres op en selecteer ‘Verder’; Kies een sterk wachtwoord van minstens 8 tekens en vul deze in; Geef nu je telefoonnummer op, want deze wordt gebruikt om jou een verificatiecode te sturen; Tring-tring: vul de code in die je zojuist hebt ontvangen en kies ‘Akkoord’.

Je hebt nu bijna een Apple ID. Je moet alleen nog even je e-mailadres bevestigen door op ‘Verifieer e-mailadres’ te tikken. Nu krijg je een verificatiecode in je e-mailprogramma en die moet je weer op de iPhone invullen.

Stap je over van de ene naar de andere iPhone?

Vroeger was overstappen tussen iPhones nog best pittig, maar tegenwoordig is het vrij simpel. In onderstaand artikel leggen we precies uit hoe je al jouw persoonlijke gegevens – zoals contacten, gedownloade apps en e-mailberichten – van de ene naar de andere Apple-telefoon kunt verplaatsen. In bijbehorende video laten we zien hoe de stappen eruit zien.

Kennismaken met de iPhone

