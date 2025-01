iPhone in het water gevallen? Dit is de oplossing

Heb je jouw iPhone in het water laten vallen? Geen paniek, er is nog een manier om het toestel te redden. Zo voorkom je waterschade!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone in het water

Laat jij je iPhone wel eens vallen? En ben je bang dat jouw toestel waterschade oploopt? Er is een gemakkelijke manier om je daarop voor te bereiden. Het is natuurlijk te hopen dat je iPhone nooit onverhoopt in het water valt. De meeste iPhones zijn inmiddels waterbestendig, waardoor ze wel tegen wat druppels kunnen. Zo hebben alle iPhones sinds de iPhone XS een classificatie van IP68.

Dat betekent dat je iPhone maximaal een half uur tot twee meter diepte in water kan doorstaan. Bij de iPhone 12 en nieuwer is dat tot zes meter diepte gedurende dertig minuten. Toch is het niet aan te raden om je iPhone langere tijd onder water te houden. Is dat wel gebeurd? Dan is het verstandig om waterdruppels uit je iPhone te halen. Dat doe je gemakkelijk via de Water Eject-opdracht óf de Clear Wave-app. Bekijk hier hoe dat precies werkt:

Waterdruppels verwijderen

Het is van belang om achtergebleven druppels zo snel mogelijk uit je iPhone te halen, als deze in het water heeft gelegen. Daarvoor zijn speciale manieren ontwikkeld, zoals de Water Eject-opdracht. De taak is gratis toe te voegen aan de Opdrachten-app en is bedoeld om waterdruppels uit je iPhone te halen. Dat gebeurt met behulp van trillingen, de trilfunctie van het toestel wordt voor een korte periode geactiveerd om het water te verwijderen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast speelt de Water Eject-opdracht een laag geluid af, om het water ook uit de luidsprekers van het apparaat te halen. Het is aan te raden om de opdracht nu alvast op je iPhone te zetten, zodat je geen nieuwe app hoeft te zoeken als je iPhone net uit het water is gehaald. Dat scheelt tijd, want waterdruppels kunnen het beste zo snel mogelijk verwijderd worden uit het toestel. Zo is de kans op waterschade het kleinste.

Nog een optie: Clear Wave

Met de Water Eject-opdracht ben je altijd voorbereid als je iPhone in het water is gevallen, mits het toestel nog werkt natuurlijk. Het is aan te raden om de opdracht een aantal keer af te spelen, zodat je zeker weet dat er zo min mogelijk water achterblijft. Er zijn daarnaast ook speciale apps verkrijgbaar in de App Store, waaronder Clear Wave. Deze applicatie biedt meerdere functies, waaronder het verwijderen van waterdruppels.

Clear Wave werkt hetzelfde als de Water Eject-opdracht, maar verwijdert over het algemeen meer waterdruppels door de geavanceerde trilfunctie. Daarnaast heeft de app een decibelmeter en toongenerator. Het enige nadeel: je hebt een abonnement nodig voor de applicatie. Wil je dat niet? Gebruik dan de gratis Water Eject-opdracht. Het is in ieder geval verstandig om de Water Eject-opdracht óf de Clear Wave-app op je iPhone (of iPad) te installeren. Op die manier ben je zo goed mogelijk voorbereid als het toestel onverhoopt in het water valt.