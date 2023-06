Met deze iPhone-tips ben je beschermd tegen de hitte

Veel mensen zijn blij met de hoge temperaturen van het moment. Er valt natuurlijk veel te genieten, maar het zal niemand verbazen dat er ook gevaren in schuilen. Je iPhone is natuurlijk je beste vriend en met onze tips blijf je veilig in de hitte!

Je iPhone helpt je tegen de hitte

Zonnesteek, zonneslag, hitteslag, hitteberoerte … er kleven allerlei risico’s aan warm weer en hitte. Nou moet je het voor deze voorbeelden wel erg bont maken, maar zaken als zonneallergie en verbranden komen al snel om de hoek kijken. Je iPhone kan je helpen om goed beschermd te blijven in de hitte. We zetten de beste tips voor je op een rij!

1. Houd de UV-index in de gaten

Een van de eerste dingen om te doen, is het checken van de UV-index. De UV-index ofwel zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling in het zonlicht die de aarde bereikt. Hoe hoger de UV-index, hoe schadelijker de zon is voor je huid.

In de Weer-app op je iPhone wordt de UV-index duidelijk weergegeven. Bovendien geeft de app ook gelijk aan tussen welke tijden je het beste zonnebrandcrème kunt gebruiken. Voor de meeste mensen zijn die tijden prima. Heb je een gevoelige huid, dan kun je ze beter iets ruimer nemen.

2. Controleer de luchtkwaliteit

Lichamelijke inspanning in heet weer brengt sowieso al de nodige risico’s met zich mee. Is daarnaast de luchtkwaliteit slecht (wat bij heet weer nogal eens voorkomt), dan wordt het nog iets erger. Luchtvervuiling verhoogt namelijk de kans op luchtwegaandoeningen en kan veel gezondheidsschade veroorzaken. Is de vervuiling zo erg dat het zicht wordt belemmerd, dan spreken we van smog.

Je iPhone helpt je in de hitte, want ook de luchtkwaliteit controleer je eenvoudig in de Weer-app. En ook hier geeft de app gelijk aan wat de huidige waarde precies betekent. Zo is het bij een luchtkwaliteitsindex van 5 niet nodig om je normale activiteiten aan te passen, tenzij je gevoelig bent voor luchtvervuiling.

3. Houd rekening met de luchtvochtigheid

In Nederland gaat warm weer vaak gepaard met een hoge luchtvochtigheid. Dat is een combinatie die hoge eisen stelt aan je lichaam. Ook gezonde mensen lopen een reële kans op hittestress bij een temperatuur van 35 °C of hoger en een luchtvochtigheid van meer dan 50 procent.

Check daarom niet alleen de temperatuur in de Weer-app, maar ook de luchtvochtigheid. Let daarbij dus vooral op de waarden die gelden wanneer de temperatuur het hoogst is. Een hoge luchtvochtigheid in de vroege ochtend is natuurlijk geen enkel probleem.

4. Check de hoeveelheid pollen in de lucht

Op zonnige, warme, winderige dagen is de kans op pollen in de lucht het grootst. Misschien heb je daar geen last van, maar zo’n 15 tot 20 procent van allen mensen in Nederland reageren er allergisch op. Behoor jij tot die laatste groep, dan is het een goed idee om tijdens hete dagen ook dit in de gaten te houden.

Je iPhone kan je ook hier tijdens de hitte mee helpen, alleen vind je deze informatie niet in de Weer-app. Er zijn wel allerlei apps die je hiermee helpen, zoals A.Vogel Hooikoortsweerbericht. Je ziet in een oogopslag hoe het momenteel gesteld is met de hoeveelheid pollen in de lucht en wat de verwachtingen voor de komende dagen zijn.

5. Drink genoeg water!

Dit ligt natuurlijk voor de hand met heet weer. Toch is het voor sommige mensen geen overbodige luxe om hier aan herinnerd te worden. Zeker als je al wat ouder bent, kan het voorkomen dat je niet automatisch vaak genoeg een dorstprikkel krijgt.

Wederom biedt je iPhone uitkomst in deze hitte! Installeer gewoon de app Waterherinnering – Drink water om jezelf eraan te herinneren dat het tijd is om te hydrateren. Aan de hand van je lichaamsbouw en activiteit geeft de app aan hoeveel water je per dag moet drinken. Verhoog die hoeveelheid een stuk wanneer het echt heet is. De app herinnert je vervolgens gedurende de dag om water te drinken.

Help je iPhone in de hitte

Gebruik je je iPhone om jezelf te beschermen tegen de hitte, dan is het uiteraard belangrijk dat je iPhone ook goed wordt beschermd. Hoe je dat doet, lees je in het artikel Oppassen met het warme weer: de zon is gevaarlijk voor je iPhone.

