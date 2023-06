De helderheid van je iPhone perfect instellen: dat doe je zo

De ideale helderheid van een iPhone-scherm is bij iedereen anders. Daarom is het goed dat je de helderheid kunt aanpassen. We laten je zien hoe je dat doet.

Helderheid in het Bedieningspaneel

De makkelijkste manier om de helderheid van je iPhone aan te passen, is via het Bedieningspaneel. Heb je een iPhone met Face ID, dan open je het paneel door van rechtsboven naar beneden te vegen. Heb je een iPhone met Touch ID, dan veeg je van beneden naar boven.

In het Bedieningspaneel zie je een balkje met een zonnetje erin. Veeg eenvoudig naar boven of beneden in het balkje om je iPhone helderheid aan te passen. Voor een nauwkeurige instelling houd je je vinger wat langer op het balkje, die vervolgens beeldvullend verschijnt.

Helderheid via de instellingen

Het is ook mogelijk om je iPhone helderheid in te stellen via de app Instellingen. Dat gaat als volgt:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Scherm en helderheid’; Pas de schuifbalk onder ‘HELDERHEID’ aan.

Je kunt hier ook de optie ‘True Tone’ inschakelen. Die zorgt ervoor dat de kleurtemperatuur van de kleuren op het scherm worden aangepast aan het omgevingslicht. Dit zorgt ervoor dat de kleuren er in verschillende omstandigheden hetzelfde uitzien.

Helderheid automatisch aanpassen

De iPhone helderheid wordt standaard ook automatisch aangepast, maar het is mogelijk om dit uit te schakelen. Dat doe je op een andere plek:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’;

Tik op ‘Weergave en tekstgrootte’;

Scrol naar beneden en schakel ‘Pas automatisch aan’ uit.

Je ziet hier ook de optie ‘Verminder witpunt’. Heb je de helderheid graag heel erg hoog staan, dan kan het fijn zijn om deze optie in te schakelen. Je vermindert hiermee namelijk de intensiteit van heldere kleuren.

Zet de helderheid van je iPhone niet té hoog

Soms is een hoge iPhone-helderheid noodzakelijk, bijvoorbeeld in fel direct zonlicht. Houd er dan wel rekening mee dat dit ten koste gaat van je batterijduur. Bovendien kan je iPhone daardoor warmer worden. Gecombineerd met een felle, hete zon kan dat er zelfs toe leiden dat je iPhone de helderheid uit voorzorg weer lager zet (omdat je smartphone te warm wordt). In dat geval schiet je je doel dus voorbij.

Overigens kan het uitschakelen van het automatisch aanpassen van de helderheid ook zorgen voor een kortere batterijduur. Misschien is dit geen probleem voor je, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

Een iPhone met een ongekend hoge helderheid

Voor liefhebbers van zoveel mogelijk helderheid raden we de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max aan. Deze iPhones hebben namelijk een maximale helderheid van 2000 nits en dat is maar liefst twee keer zoveel als hun voorgangers. Gebruik je de HDR-stand van de iPhone 14 Pro (Max), dan zakt het aantal nits naar 1600. Maar dat is nog steeds heel behoorlijk! Hieronder vind je de beste prijzen voor de iPhone 14 Pro (Max).

