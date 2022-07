Zo ontgrendel je de iPhone zonder handen (en waarom dat gevaarlijk is)

Op TikTok ging een video rond waarin je zag hoe een iPhone werd ontgrendeld zonder handen. In dit artikel leggen we uit hoe je dat doet (en waarom je het eigenlijk niet moet doen).

iPhone kan zichzelf ontgrendelen

Op je iPhone kan je veel functies gebruiken zonder het toestel aan te raken. Zo deelde de TikTokker Hardreset.info een leuke manier om je iPhone te ontgrendelen zonder je handen te gebruiken.

Dat lijkt misschien de ideale partytrick, maar het kan meer schade aanrichten dan je in eerste instantie denkt. In dit artikel lees je hoe je het instelt en daarna waarom je het eigenlijk niet moet doen.

TikTok: ontgrendel je iPhone zonder handen

Via een speciale functie waarmee je spraakopdrachten maakt is deze iPhone-tip in te stellen. De speciale opdracht ‘tikt’ dan virtueel op het scherm als jij de spraakopdracht uitspreekt. Hieronder vind je stapsgewijs hoe je het instelt:

iPhone ontgrendelen zonder handen (met een spraakopdracht) Open de Instellingen-app; Tik op ‘Toegankelijkheid’; Scrol naar beneden en tik op ‘Stembediening’. Als je dit menu nog nooit hebt geopend tik je eerst op ‘Configureer stembediening’; Tik op ‘Pas commando’s aan’; Daar vind je ‘Maak nieuw commando aan…’, tik hierop; Typ onder het kopje ‘Zin’ de woorden die je iPhone moet herkennen om zonder handen je iPhone te ontgrendelen; Tik op ‘Taak’; Selecteer ‘Voer aangepast gebaar uit’ en kies precies de plekken en volgorde op je touchscreen die overeenkomen met de cijfercode die je hebt ingesteld bij je lockscreen; Tik op ‘bewaar’ en je kan je iPhone ontgrendelen zonder handen door de spraakopdracht uit te spreken.

Waarom je je iPhone niet moet ontgrendelen zonder handen

Nu vraag je je waarschijnlijk af, waarom laat iPhoned deze tip zien om vervolgens te vertellen dat je het vooral niet moet doen? Simpelweg omdat het wel heel tof is en je met deze techniek ook veel meer handige functies kunt bedenken!

Toch is het niet verstandig om bovenstaande truc in te stellen en wel om een paar redenen. Ten eerste is dit niet de beste manier om je iPhone veilig te houden. Iedereen die de zin weet kan jouw iPhone ontgrendelen. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat je wachtwoord zichtbaar wordt.

Daarnaast is deze truc door Face ID vrijwel overbodig. De gezichtsscanner is in principe al een veilige manier om je telefoon zonder handen te openen. Waarom zou je die veiligheidsrisico’s dan nemen? Over het algemeen is dit trucje riskanter dan dat het functioneel is. Niet doen dus.

Wil je meer coole iPhone-tips? Check dan de onderstaande artikelen!