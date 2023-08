iPhone-hacks: 11 dingen die je telefoon kan zonder dat jij het wist

Met elke nieuwe iOS-versie voegt Apple weer nieuwe functies toe aan je iPhone, maar er zijn ook hacks die je iPhone al kan terwijl je dat niet in de gaten hebt!

Hacks die je iPhone al kan

Je gebruikt hacks om je iPhone-ervaring te verbeteren. Met zo’n hack kun je onder meer Siri leren om de namen van je familie en vrienden correct uit te spreken, of je gebruikt een snellere manier om de video-instellingen van de camera aan te passen. We zetten de beste 11 hacks voor je op een rij!

1. Leer Siri om namen correct uit te spreken

Siri spreekt niet alle namen automatisch correct uit. Vooral buitenlandse voor- en achternamen blijken nogal eens lastig te zijn. Maar met deze iPhone-hack verbeter je Siri’s uitspraak.

Om dit te doen, activeer je Siri en zeg je vervolgens: “Leer de naam van (naam invoegen) uitspreken”. Siri vraagt je dan om de voor- en achternamen zelf achter elkaar uit te spreken en geeft je vervolgens verschillende suggesties waaruit je kunt kiezen.

2. Ongelezen e-mails bekijken

Als je ziet dat je nieuwe e-mails hebt ontvangen, kun je de Mail-app openen en op zoek gaan naar de ongelezen e-mails. Maar het kan ook sneller en gemakkelijker. Houd je vinger gewoon op het Mail-icoontje en tik in het menu dat verschijnt op ‘Alle inkomende’ om direct naar de ongelezen e-mails te gaan.

3. Wifi-assistentie

Er zijn nog altijd huizen waar de wifi-ontvangst sommige plekken erg slecht is. Het streamen van muziek of video’s wordt dan regelmatig onderbroken omdat de verbinding wegvalt. Een van de hacks die je iPhone al kan, is gebruikmaken van mobiele data op de momenten dat je wifi-verbinding te wensen overlaat. Die functie heet Wifi-assistentie en je vindt hem in ‘Instellingen>Mobiel netwerk’.

4. Persoonlijk trilpatroon instellen

Je kunt verschillende beltonen gebruiken voor verschillende contactpersonen. Alleen heb je daar niet zo veel aan als je iPhone de hele dag op stil staat. Daarom is het een goed idee om ook het trilpatroon aan te passen.

Om dit te doen, open je de Contacten-app en selecteer je de gewenste contactpersoon. Tik vervolgens rechtsboven op ‘Wijzig’ en daarna op het veld ‘Beltoon’. Tik nu op het veld ‘Trillen’ om het trilpatroon aan te passen. Je kunt een van de presets kiezen, maar je kunt ook een heel nieuwe trilling aanmaken.

5. Waterpas gebruiken

De waterpas-functie is al lang heel erg handig. Vroeger zat de waterpas in het kompas, inmiddels vind je de functie in de app Meten. Je kunt de waterpas zowel staand als liggend gebruiken. Vanwege de camerabult raden we wel een relatief dikke hoes aan, zodat je je iPhone zo recht mogelijk kunt neerleggen. Dat werkt net wat gemakkelijker.

6 Lichtsterkte van de zaklamp aanpassen

Ook de zaklamp is erg handig. Je kunt hem aan- en uitzetten vanaf het vergrendelscherm, maar wist je dat je ook de lichtsterkte kunt aanpassen? Daarvoor moet je naar het bedieningspaneel gaan en je vinger op het zaklamppictogram houden. Je kunt nu de helderheid in vier stappen aanpassen. Zonder meer een van de handigste hacks die je iPhone al kan!

7. Meerdere apps tegelijk afsluiten

Veeg van beneden naar boven om de app-switcher te openen. Daar kun je snel navigeren tussen je geopende apps of ze sluiten door ze omhoog te vegen. Als je met twee vingers tegelijk omhoog veegt, kun je ook twee apps tegelijk sluiten. Daardoor ben je dus dubbel zo snel!

8. Videokwaliteit snel aanpassen

Sinds iOS 13 heeft Apple een functie geïntroduceerd waarmee je snel en eenvoudig zowel de videokwaliteit als de framerate van je video’s kunt aanpassen. Om dit te doen, open je de camera-app en selecteer je ‘Video’. Naast de frontcamera zie je nu de parameters, bijvoorbeeld 4K – 60, zoals in het voorbeeld hieronder. Tik erop om ze te wijzigen. Dit gaat een heel stuk sneller dan naar ‘Instellingen>Camera>Video opnemen’ navigeren.

9. Autofocus vergrendelen

De autofocus kan heel handig zijn, maar soms wil je een speciale opname maken en stelt de camera steeds scherp op het verkeerde deel van het beeld. Een van de hacks die je iPhone al kan, is dit voorkomen door de autofocus te vergrendelen. Om dit te doen, houd je gewoon je vinger ingedrukt op het beeldgebied waarop je wilt scherpstellen in de Camera-app. Na een korte tijd verschijnt ‘AE/AF-vergrendeling’ in beeld, wat betekent dat de vergrendeling succesvol is geactiveerd.

10. Foto’s doorzoeken op onderwerp

De app Foto’s maakt al enkele jaren gebruik van machine learning. Hierdoor kan iOS mensen, dieren, objecten en zelfs landschappen herkennen. Tik hiervoor op het tabblad ‘Zoeken’ in de app. Naast de bestaande suggesties kun je ook je eigen zoekterm invoeren, bijvoorbeeld ‘hond’. Alle afbeeldingen met honden worden dan weergegeven.

11. Volumeknoppen gebruiken voor foto’s en video’s

Als je een foto wilt maken of een video wilt opnemen, hoef je niet per se op de knop op het scherm te tikken. Je kunt ook de volumeknoppen gebruiken. Hoewel je met beide knoppen een eenvoudige foto kunt maken, zijn de functies anders als je ze afzonderlijk ingedrukt houdt. De knop Volume omhoog start een continue opname (deze functie kun je ook uitschakelen in de instellingen), terwijl de knop Volume omlaag een video opneemt – maar alleen gedurende de tijd dat je de knop ingedrukt houdt.

Meer hacks die je iPhone al kan?

