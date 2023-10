Het komt niet vaak voor, maar als je een iPhone hebt gevonden zijn er verschillende manieren om erachter te komen van wie hij is. Dit kun je dan het beste doen.

iPhone gevonden: dit moet je doen (en zo vind je de eigenaar)

Soms gebeurd het wel eens dat iemand zijn smartphone vergeet na een avondje stappen. Meestal komt de persoon er vrij snel achter, maar dit gebeurd jammer genoeg niet altijd. Wanneer jij dan de iPhone hebt gevonden kun je meestal niet in de iPhone zelf op zoek gaan naar de eigenaar. Vrijwel iedereen heeft hun iPhone beveiligd met code of Face ID.

1. Medische ID

Er zijn toch een paar manieren waarmee je contact kunt opnemen met de eigenaar van de verloren iPhone. De makkelijkste manier is door het Medische ID te gebruiken. De eigenaar moet dan dit wel ingesteld hebben, maar dit kun je checken.

Wanneer de iPhone om de toegangscode vraagt tik je op ‘Noodgeval’;

Tik linksonder op ‘Medische ID’;

Check de ingevulde gegevens.

Bij SOS-contactpersonen kan iemand die het Medische ID volledig ingevuld heeft een contactnummer achterlaten. Zo kom je in contact met de bezitter van de gevonden iPhone.

2. Check de simkaart

Wanneer de iPhone nog een fysieke simkaart heeft, kun je die eruit halen en het nummer checken. Dat nummer geef je dan door aan de provider. Die kan vervolgens zien aan welk nummer de simkaart gekoppeld is en contact opnemen met de klant.

3. Gebruik social media

Soms worden gevonden voorwerpen op Facebook gezet. Dit kun je natuurlijk ook doen met een gevonden iPhone. Zet dan in ieder geval de locatie en de tijd erbij dat je hem gevonden hebt. Plaats ook een foto zodat de eigenaar de verloren iPhone sneller kan herkennen.

Krijg je contact met de mogelijke eigenaar? Stel dan altijd een controlevraag zodat je zeker weet dat je met de juiste persoon te maken hebt. Vraag bijvoorbeeld naar het plaatje op het vergrendelscherm van de smartphone.

4. Gevonden voorwerpen

Heb je een iPhone in een restaurant gevonden? Dan is het soms handiger om het toestel bij de eigenaar (in dit geval van het restaurant) in te leveren. De persoon van wie de iPhone is zal waarschijnlijk de plaatsen checken waar hij of zij geweest is.

Je kunt de smartphone natuurlijk ook naar de politie of naar de gemeente brengen. Die kunnen de verloren iPhone dan op de website VerlorenOfGevonden zetten. Ook wanneer je zelf iets kwijt bent geraakt, kun je hier eerst even kijken of iemand jouw verloren apparaat gevonden heeft.

