Zo kun je jouw iPhone gesproken opdrachten laten uitvoeren

Je denkt misschien dat je gesproken opdrachten voor je iPhone niet nodig hebt, maar het is gemakkelijker dan je denkt – zo werkte het!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo laat je jouw iPhone gesproken opdrachten uitvoeren

Sinds iOS 18 bestaat de functie ‘Spraakopdrachten’ op je iPhone. Veel mensen denken gesproken opdrachten helemaal niet nodig te hebben. Op zich klopt dat natuurlijk, want je kunt dezelfde opdrachten ook gewoon via het scherm geven. Toch kan het heel handig zijn om bijvoorbeeld de zaklamp in te schakelen door een zelfbedacht woord uit te spreken. Dat gaat in elk geval sneller.

Je kunt met de functie een takenreeks uit de Opdrachten-app, een toegankelijkheidsfunctie of een andere functie van iOS koppelen aan een commando dat je zelf kiest. Eenmaal ingesteld hoef je dat commando alleen maar uit te spreken en je iPhone voert het direct uit. Je hoeft dus niet eerst ‘Hé Siri’ te zeggen, plus je kunt ook complexere taken uitvoeren. Zo kun je bijvoorbeeld je dagelijkse alarmklok instellen door alleen maar ‘Wekker’ te zeggen. We laten je zien hoe gesproken opdrachten werken:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Toegankelijkheid’ en scrol naar beneden; Onder ‘SPRAAK’ tik je op ‘Spraakopdrachten’; Tik op ‘Configureer spraakopdrachten’.

Kies hier de functie die je met een specifiek woord wilt activeren. Wij kiezen in ons voor voorbeeld voor ‘Zaklamp’. Nu typ je het woord (of de woorden) die je wilt gebruiken voor het activeren van de functie. Het is logischerwijs handig om hier bij voorkeur iets te kiezen wat je verder niet al te vaak uitspreekt, anders voert je iPhone de functie om de haverklap opnieuw uit.

Vervolgens spreek je het woord dat je gekozen hebt drie keer uit. Dit is om ervoor te zorgen dat de functie alleen wordt geactiveerd als jij het woord uitspreekt en anderen er geen misbruik van kunnen maken. Voortaan kun je jouw iPhone gesproken opdrachten geven!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer tips?

Vond je deze tip leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!