Is jouw iPhone gehackt? Met deze geheime code controleer je dat

Er worden steeds meer spamberichten verspreid, waardoor het belangrijk is om te controleren of jouw iPhone gehackt is. Met deze code doe je dat!

iPhone gehackt

Opgelet als je regelmatig onbekende berichten en mails binnenkrijgt, want spamberichten komen steeds vaker voor. Criminelen verspreiden deze berichten om gegevens van je te stelen of zelfs toegang te krijgen tot je apparaat. Het is daarom belangrijk om alert te blijven, zeker nu er veel gegevens op straat zijn beland door het grootste datalek in de Nederlandse geschiedenis. Van miljoenen Nederlanders zijn persoonlijke gegevens waaronder telefoon- en bankrekeningnummers gelekt.

Door dit datalek kunnen criminelen spamberichten gerichter verspreiden. Deze berichten worden gepersonaliseerd met gegevens die bij datalekken zijn buitgemaakt. Het is daarom belangrijk om goed op te letten als je een mail of bericht van een onbekende afzender binnenkrijgt, want de kans is groot dat het om spam gaat. Heb je toch op een link naar een gevaarlijke website geklikt? Dan is het verstandig om te controleren of je iPhone gehackt is.

Zo controleer je dat

Twijfel je of jouw iPhone gehackt is? Je kunt dit eenvoudig controleren met behulp van een geheime code. Deze code wordt gebruikt om de status van doorschakelingen op je iPhone te controleren. Op deze manier weet je zeker dat je gesprekken, berichten en data niet worden doorgestuurd naar een ander nummer of toestel. Wil je controleren of jouw iPhone veilig is? Dat doe je op de volgende manier:

Open de Telefoon-app op je iPhone; Ga naar het tabblad ‘Toetsen’; Voer de code *#21# in en druk op de groene bel-knop; Controleer of bij alle instellingen ‘Uitgeschakeld’ staat; Tik tot slot op ‘Sluit’.

Je kunt deze geheime code kosteloos invoeren in de Telefoon-app, je iPhone laat vervolgens alle doorschakelingen zien in een duidelijk overzicht. Controleer in dit overzicht of onder alle functies ‘Uitgeschakeld’ staat. Is dat het geval? Dan is jouw iPhone niet gehackt en veilig om te gebruiken. Je weet dan zeker dat jouw gegevens niet worden doorgestuurd naar een ander nummer of naar een ander toestel.

Is niet iedere functie uitgeschakeld in dit overzicht? Het is dan belangrijk om de code ##002# in te voeren in de Telefoon-app en op de groene bel-knop te tikken. Alle doorschakelingen worden met deze code gewist op je iPhone. Herstart je telefoon bovendien een keer, zodat je zeker weet dat het toestel veilig blijft om te gebruiken. Zie je nog steeds doorschakelingen staan? Neem dan contact op met je provider.

Met deze geheime codes kun je gemakkelijk controleren of je iPhone gehackt is. Let wel op, want dit geeft geen garantie dat alle applicaties op je telefoon veilig zijn. Wees altijd alert op onbekende programma's, instellingen en applicaties. Herken je bepaalde software niet? Verwijder deze dan direct om de kans op gevaarlijke malware te verkleinen.