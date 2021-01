iPhone geblokkeerd? Deze 3 stappen kun je ondernemen

Het kan gebeuren dat je de toegangscode van je iPhone verkeerd intoetst. Eerst krijg je een melding dat je toestel tijdelijk vergrendeld wordt, na zes keer wordt je iPhone geblokkeerd. Hoe maak je dat ongedaan? Dit moet je doen als je iPhone geblokkeerd is.

Lees verder na de advertentie.

iPhone geblokkeerd: zo los je het op

Als je iPhone geblokkeerd is, kun je niets anders doen dan de gegevens op het toestel wissen. Dat kun je doen via Finder, iTunes, Zoek mijn iPhone of via de herstelmodus. Daarna kun je jouw data en instellingen weer terugzetten op het apparaat.

Tenminste, als je een back-up hebt gemaakt. Dat is altijd belangrijk om te doen. Heb je geen back-up gemaakt? Dan ben je helaas al je gegevens kwijt. Lukt het na deze tips of onderstaande adviezen nog steeds niet om je iPhone te deblokkeren? Dan is het misschien toch tijd voor een nieuwe iPhone.

→ Lees ook: Zo maak je een back-up van je iPhone

1. Synchroniseren met iTunes

Heb je jouw iPhone regelmatig met iTunes gesynchroniseerd, dan kun je het toestel met iTunes herstellen. Je sluit je iPhone daarvoor met een usb-kabel aan op je computer. Via iTunes selecteer je het toestel en je klikt op ‘Maak reservekopie’. Daarna kies je voor herstel en de optie ‘Geen reservekopie’. Als het herstelproces begonnen is, wacht je af. Indien nodig selecteer je de reservekopie die je net hebt aangemaakt. Na het voltooien is je iPhone weer klaar voor gebruik.

2. Niet gesynchroniseerd met iTunes

Heb je de iPhone nooit met iTunes gesynchroniseerd, dan is dit een vrij harde oplossing, want je iPhone wordt compleet gereset. Je schakelt je toestel helemaal uit en verbindt hem aan je computer met een usb-kabel.

Houd vervolgens de zijknop ingedrukt totdat je het scherm van de herstelmodus ziet op het scherm van je iPhone. Laat de knop vervolgens los. Nu kun je de iPhone herstellen via iTunes. Deze methode werkt voor alle modellen vanaf de iPhone X, iPhone SE uit 2020 en iPhone 8 (Plus).

Heb je een iPhone 7 (Plus), iPhone 6S of ouder model? Dan moet je de volume-omlaagknop/thuisknop ingedrukt houden tijdens het koppelen van je telefoon met de computer. Wacht vervolgens totdat de herstelmodus wordt opgestart en laat dan los.

3. Zoek mijn iPhone

Als je een back-up hebt gemaakt, kun je je iPhone herstellen via iCloud. Ga naar iCloud.com en log in met je Apple ID. Klik ‘Zoek mijn iPhone’ aan en wis je iPhone. Daarna kun je het toestel opnieuw instellen. Zorg wel dat je een code kiest die je kunt onthouden, of schrijf het ergens op.

→ Op zoek naar meer? Check ons overzicht met iPhone tips!