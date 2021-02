Wil je weten hoeveel garantie er nog op je iPhone, iPad of Mac(Book) zit? Dit achterhalen is heel simpel, maar je moet wel even weten hoe het werkt. In dit artikel leggen we uit hoe het zit.

Garantie check op iPhone, iPad en Mac

De makkelijkste manier om dit te checken is via Apple zelf. Het enige dat je nodig hebt is het serienummer van je iPhone, iPad of MacBook. Bij de iPhone en iPad vind je dit nummer in de Instellingen-app onder het kopje ‘Algemeen’. Op een MacBook ga je naar ‘Over deze Mac’, waarna het serienummer in het overzichtsmenu staat.

Heb je het serienummer genoteerd? Volg dan onderstaande aanwijzingen om te checken of je iPad, Mac of iPhone nog onder de garantie valt:

Open je browser en ga naar de officiële website van Apple; Vul het serienummer van je Apple-product in; En geef de geheime code in, of vernieuw de code indien de huidige reeks niet leesbaar is; Selecteer ‘Ga door’.

In dit informatiescherm staat wat voor Apple-product je hebt, inclusief bijbehorende informatie over de garantie. De pagina is opgebouwd uit drie delen. Ten eerste wordt aangegeven of je iPhone, iPad of ander Apple-product over een geldige aankoopdatum beschikt. Hierdoor kunnen medewerkers jouw apparaat snel herkennen en waar nodig helpen.

Ook zie je in dit scherm of je nog recht hebt op telefonische ondersteuning. Bij ieder nieuw gekocht product heb je een bepaalde periode waarin je kosteloos kunt bellen met de klantenservice van Apple voor technische ondersteuning.

Tot slot staat in dit scherm tot wanneer je garantie hebt op je iPhone, iPad, Mac of een ander product. Let wel op, want Apple geeft standaard één jaar fabrieksgarantie, terwijl we in Nederland recht hebben op twee jaar. Je kunt de getoonde vervaldatum dus met een jaar verlengen en eventueel direct een reparatie aanvragen.

Tips voor je iPhone

Via bovenstaande manier kun je er ook achter komen hoe oud je iPhone of Apple-product is. Trek simpelweg één jaar af van de vervaldatum en je komt uit op de datum waarop het product werd verkocht. Wil je aanspraak maken op je recht tot reparatie? Lees dan eerst ons artikel over iPhone en garantie. Hierin leggen we uit hoe jij je aanvraag zo succesvol mogelijk kunt indienen.

