Deze 3 iPhone-functies móét je aanpassen (voor je eigen veiligheid)

Wil je dat jouw gegevens, foto’s en andere bestanden op je iPhone veilig blijven? Pas dan deze drie iPhone-functies aan voor je eigen veiligheid!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-functies voor veiligheid

Apple voegt regelmatig nieuwe functies toe aan de iPhone. Deze zijn vaak bedoeld om de beveiliging van het toestel te verbeteren. Dat is ook wel nodig, want vrijwel alle belangrijke bestanden, foto’s, video’s en (privé)zaken staan tegenwoordig op de iPhone. Wil je ervoor zorgen dat de veiligheid van de iPhone helemaal op orde blijft? Pas dan deze belangrijke functies aan bij de instellingen van je iPhone!

1. Privédoorgifte bij iCloud

Heb je een betaald abonnement op iCloud? In dat geval krijg je er standaard meer beveiligingsfuncties bij. Eén daarvan is ‘Privédoorgifte in iCloud’, waarmee je surfgedrag in Safari beter wordt beveiligd. Met deze functie ingeschakeld kun je op een veiligere manier verbinding maken met internet. Privédoorgifte verbergt je IP-adres en surfgedrag in Safari en beschermt je onversleutelde internetverkeer.

Het is aan te raden om Privédoorgifte in iCloud aan te zetten, zodat je zeker weet dat je internetverkeer goed beveiligd is. Met deze geavanceerde instelling ingeschakeld kan niemand zien wie je bent en welke sites je bezoekt, ook Apple niet. Privédoorgifte is standaard beschikbaar bij een betaald abonnement op iCloud, maar je moet de functie wel zelf inschakelen op de iPhone om de veiligheid te verbeteren. Dat doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op de naam van je Apple Account; Ga naar ‘iCloud’; Kies onder ‘Functies van iCloud+’ voor ‘Privédoorgifte’; Zet de schakelaar achter ‘Privédoorgifte’ aan.

2. Twee-factor-authenticatie

Het belangrijkste account op je iPhone is zonder twijfel je Apple Account. Met dit account log je in op al je Apple-apparaten en krijg je toegang tot al je persoonlijke gegevens. Het is daarom aan te raden om je Apple Account goed te beveiligen, zodat anderen niet zomaar toegang krijgen tot al je informatie. Om dat te voorkomen is het mogelijk om je Apple Account te beveiligen met twee-factor-authenticatie, één van de gemakkelijkste functies om de veiligheid van je iPhone te verbeteren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met deze functie ingeschakeld moet je een extra zes-cijferige code invoeren bij het inloggen op je Apple Account. Deze code verschijnt op vertrouwde apparaten of krijg je binnen via je telefoonnummer. Je zet deze functie op je iPhone aan onder ‘Instellingen > Apple Account > Inloggen en beveiliging > Twee-factor-authenticatie’. Kies daar welke apparaten of nummers je wilt verifiëren voor tweestapsverificatie. Zo voeg je nog een beveiligingslaag toe aan je Apple Account, zodat je zeker weet dat je Apple Account en daarmee ook je iPhone goed beschermd is.

3. Tracking uitschakelen

Heb je veel verschillende applicaties op je iPhone staan? Dan is de kans groot dat er meer informatie van je wordt verzameld dan je weet. Om dat te voorkomen heeft Apple aan de instellingen van je iPhone een handige functie toegevoegd, die je juist moet uitschakelen. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Privacy en beveiliging > Tracking’ en zet de schakelaar achter ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’ uit. Zo worden trackingverzoeken van alle applicaties automatisch afgewezen.

Geef je wel toestemming voor het tracken van je activiteit? Applicaties kunnen dan informatie over jou en je apparaat verzamelen. Dit zijn gegevens als je naam, e-mailadres, gebruikers-ID of het ID van je toestel. Met deze informatie wordt je digitale identiteit opgebouwd, zodat applicaties gerichte advertenties kunnen laten zien. Ontwikkelaars kunnen er ook voor kiezen om deze gegevens te delen met datahandelaars. Het uitschakelen van tracking is daarom één van de belangrijkste manieren om de veiligheid op je iPhone te verbeteren.

Meer iPhone-tips

Om de veiligheid op je iPhone te waarborgen is het aan te raden om privédoorgifte in iCloud en twee-factor-authenticatie in te schakelen. Wil je voorkomen dat applicaties veel gegevens van je verzamelen en deze mogelijk delen met derde partijen? Dan moet je óók een functie uitschakelen, zodat trackingsverzoeken nooit worden toegestaan. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Bekijk hier meer iPhone-tips: