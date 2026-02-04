Deze iPhone-functie kan je leven redden (mits je hem zelf inschakelt)

Een belangrijke functie op de iPhone staat standaard uitgeschakeld, terwijl die je leven kan redden. Zo schakel je de feature in!

Levensreddende iPhone-functie

Je iPhone krijgt er ieder jaar meer functies bij, waardoor de kans groot is dat je ze (nog) niet allemaal kent. Bepaalde verbeteringen zijn belangrijker dan andere veranderingen, maar sommige instellingen van je iPhone kunnen levensreddend zijn. Eén van die functies is het verzenden van een SOS-noodmelding via je iPhone. Met een noodmelding worden de hulpdiensten en je SOS-contactpersonen direct gecontacteerd.

Het is op die manier een belangrijke functie van je iPhone, die je leven kan redden. Op je iPhone zijn er verschillende manieren voor het versturen van een SOS-noodmelding, die lang niet allemaal ingeschakeld zijn. Zo is het mogelijk om een noodmelding te versturen door vijfmaal op de vergrendelknop van je iPhone te drukken. Het is verstandig om deze optie in te schakelen, zodat je de hulpdiensten altijd binnen handbereik hebt. Benieuwd hoe je dat doet? Hier vind je de belangrijke iPhone-functie!

SOS-noodmelding op je iPhone

Het doen van een SOS-noodmelding is één van de belangrijkste iPhone-functies, die in geval van nood je leven kan redden. Op de iPhone 14 en nieuwer kun je een SOS-noodmelding activeren door vijfmaal op de vergrendelknop van je iPhone te drukken. Deze instelling moet je wel zelf aanzetten, want op alle iPhones staat deze optie standaard uitgeschakeld. Hier vind je de instellingen van de SOS-noodmelding op je iPhone:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol naar beneden en tik op ‘SOS-noodmelding’; Schakel ‘Bel met vijfmaal drukken op de knop’ in.

Heb je de functie ingeschakeld? Je hoeft dan niet bang te zijn dat je per ongeluk de hulpdiensten contacteert. Om een SOS-noodoproep via de zijknop te doen moet je de button vijf keer snel achterelkaar indrukken. Vervolgens wordt een aftelklok op het scherm getoond en gaat een alarm op de iPhone af. Pas na deze aftelklok wordt een noodmelding verzonden naar de hulpdiensten en de geselecteerde noodcontacten.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een noodoproep te doen via je iPhone. Zo kun je ook instellen dat een SOS-noodmelding wordt gestart als je de zijknop van het toestel ingedrukt houdt. Pas wel op, want de kans is groter dat de aftelklok voor de noodmelding dan onbedoeld wordt gestart. Het komt vaker voor dat je de zijknop per ongeluk langer ingedrukt houdt, dan dat je deze knop vijfmaal achterelkaar indrukt.

Het is daarnaast verstandig om te controleren wie je als SOS-contactpersoon hebt ingesteld, zodat je zeker weet dat de juiste mensen een bericht krijgen bij een noodoproep. In een dergelijk bericht verstuur je ook je locatie mee, zodat hulpdiensten en contacten snel ter plaatse kunnen zijn. Deze iPhone-functie kan je leven redden als dat nodig is, dus het is van belang dat je de juiste instellingen hebt geselecteerd. Wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!