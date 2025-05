Deze iPhone-functie verbruikt véél batterij (en data): zo zet je die uit

Gaat de accu van je iPhone te snel leeg? Dan heb je vermoedelijk een functie op je iPhone ingeschakeld, die veel batterij en data verbruikt. Hier zet je die uit!

iPhone-functie kost veel batterij

Heb jij een relatief nieuwe iPhone, maar houdt de accu het niet meer de hele dag vol? In dat geval is het aan te raden om eens naar de instellingen van je iPhone te kijken. Er zijn verschillende functies, die op de achtergrond veel energie verbruiken. Eén van de functies is het automatisch installeren van updates voor apps. Deze functie staat standaard ingeschakeld op je iPhone, maar verbruikt enorm veel batterij én mobiele data.

Met automatische app-updates installeert je iPhone nieuwe softwareversies van applicaties vanzelf. Voordeel daarvan is dat je altijd de nieuwste versie van de app gebruikt, met nieuwe features en software die op orde is. Nadeel is dat deze functie op de achtergrond veel energie verbruikt, waardoor de batterij van je iPhone sneller leeg gaat. Gebruikt je iPhone mobiele data om de updates te installeren? Dan gaat je mobiele abonnement er ook nog eens sneller doorheen. Zo schakel je de functie uit.

Het is aan te raden om automatische app-updates op je iPhone uit te schakelen om op de accu te besparen. Applicaties worden standaard vanzelf bijgewerkt op de achtergrond, waardoor je iPhone meer energie verbruikt. Op die manier zorgt de functie ervoor dat je minder lang met de batterij van je iPhone doet. Wil je dat voorkomen? Schakel automatische app-updates dan uit. Je doet dat als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’; Kies voor ‘App Store’; Schakel onder ‘Automatische downloads > App-updates’ uit; Zet tot slot de schakelaar achter ‘In-app materiaal’ uit.

Heb je app-updates en in-app materiaal uitgeschakeld? Dan worden applicaties niet meer automatisch bijgewerkt op de achtergrond. Met deze functie uitgeschakeld bespaar je veel op de batterij van je iPhone en verbruik je minder mobiele data. Zorg er wel voor dat je applicaties handmatig bijwerkt in de App Store, zodat de beveiliging en software van deze apps op orde blijft. Updates zijn bovendien nodig om toegang te krijgen tot de nieuwste features.

Kun je de functie op je iPhone niet vinden? Bij gebruikers die een alternatieve webwinkel hebben geïnstalleerd op hun iPhone, staan automatische downloads op een andere plek. Ga in dat geval naar ‘Instellingen > Apps > Appinstallaties’. Schakel daar ‘App-updates’ en ‘In-app materiaal’ uit, om op de accu van je iPhone en je mobiele data te besparen.

Nog een voordeel van het uitschakelen van automatische app-updates is dat je zelf bepaalt wanneer je een applicatie bijwerkt. Dit kan handig zijn bij grote updates van apps, die vaak nog een aantal softwarefouten bevatten. Met de functie uitgeschakeld installeert je iPhone deze nieuwe softwareversies niet, waardoor je dus ook geen last hebt van recente bugs in de applicaties. Het is wel aan te raden om de update uiteindelijk te installeren, zodat de beveiliging van de app op orde blijft.

Wil je automatische app-updates tijdelijk uitschakelen op je iPhone? In dat geval kun je ook de energiebesparingsmodus op het toestel aanzetten. Automatische updates worden dan gepauzeerd, zodat de accu van je iPhone langer meegaat. Wil je juist op je mobiele data besparen? Ga dan naar 'Instellingen > Apps > App Store' en zet onder 'Mobiele data > Automatische downloads' uit, zodat je zeker weet dat de App Store alleen downloadt via een wifi-verbinding.