Deze iPhone-functie slurpt je batterij leeg – zet hem uit!

Is de batterij van je iPhone sneller leeg dan je zou willen? Grote kans dat je een iPhone-functie hebt ingeschakeld die je batterij leeg slurpt. We laten zien hoe je dit weer uit zet!

Deze iPhone-functie slurpt je batterij leeg

Stiekem is de iPhone-functie die je batterij leeg trekt eigenlijk best een handig hulpmiddel. Het gaat namelijk om de functie ‘Wifi-assistentie’, die helpt om je internetverbinding in stand te houden als je onderweg bent. Maar in de praktijk blijkt het dus een behoorlijk nadeel te hebben.

Wifi-assistentie vult in feite de gaten op wanneer je draadloze internetverbinding traag wordt, zodat je toch altijd online kunt blijven. Apple geeft zelf aan: “Als je bijvoorbeeld Safari gebruikt met een slechte wifi-verbinding en een webpagina laadt niet, dan wordt Wifi-assistentie geactiveerd en schakel je automatisch over naar mobiele data zodat de webpagina toch blijft laden.”

Handig maar niet noodzakelijk

De iPhone-functie Wifi-assistentie is dus zeker handig, maar schiet zijn doel voorbij doordat hij je batterij leeg slurpt. In de praktijk komt het namelijk niet zo gek vaak voor dat je Wifi-assistentie écht nodig hebt en tegen grote problemen aanloopt wanneer het niet werkt.

De iPhone-functie verbruikt naast energie van de batterij bovendien ook nog redelijk wat mobiele data. Heb je maandelijks een beperkte hoeveelheid data, dan kan dat dus een extra reden zijn om Wifi-assistentie uit te schakelen.

Wifi-assistentie uitschakelen

Het is gelukkig heel eenvoudig om de iPhone-functie die je batterij leeg trekt uit te schakelen. Mocht je onverhoopt toch ooit tegen problemen aanlopen, dan is inschakelen ook weer net zo eenvoudig.

Open de app Instellingen; Tik op ‘Mobiel netwerk’ en scrol naar beneden; Schakel de optie ‘Wifi-assistentie’ uit.

Waarschijnlijk merk je er niets van dat Wifi-assistentie is uitgeschakeld. In het ergste geval moet je onderweg zo nu en dan iets langer wachten op het laden van een website. Aan de andere kant gaat je batterij door het uitschakelen van deze iPhone-functie voortaan een stuk langer mee!

