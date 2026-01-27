Pas op: zo voorkom je dat je iPhone jouw exacte locatie meestuurt met foto’s

Deel je regelmatig afbeeldingen of filmpjes via je iPhone? Pas dan goed op, want je iPhone stuurt je exacte locatie mee met deze foto’s en video’s. Zo voorkom je dat!

iPhone deelt je locatie

De camera van de iPhone is de laatste jaren steeds beter geworden. Het is daarom niet verrassend dat de iPhone voor veel mensen inmiddels ook hun fototoestel is. Met de nieuwste iPhones maak je foto’s en video’s van de hoogste kwaliteit. Deze bestanden deel je vervolgens eenvoudig via bijvoorbeeld Berichten, WhatsApp of AirDrop, maar dat is lang niet altijd verstandig. Je iPhone stuurt met deze foto’s en video’s ook je exacte locatie mee.

Bij het maken van een foto of video slaat je iPhone veel gegevens op. Zo zie je in de data van deze bestanden welke iPhone je hebt, met welke camera de beelden zijn vastgelegd én op welke locatie dat is gebeurd. Maak je regelmatig foto’s en video’s in je eigen huis, die je vervolgens deelt met anderen? Let dan goed op, want op die manier verraadt je iPhone op welk adres je woont. Wil je dat voorkomen? Schakel dan snel de volgende functie uit.

Locatie verbergen op je iPhone

Bij het maken van een foto of video registreert je iPhone automatisch de exacte locatie van dat moment. Deze functie staat standaard ingeschakeld, waardoor alle afbeeldingen en filmpjes je locatie bevatten. Als je regelmatig foto’s en video’s deelt via bijvoorbeeld Berichten of AirDrop is het verstandig om deze feature uit te zetten. Zo zorg je ervoor dat je iPhone niet de exacte locatie van je foto’s en video’s verraadt:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Scrol naar beneden en tik op ‘Privacy en beveiliging’; Kies voor ‘Locatievoorzieningen’; Tik op ‘Camera’; Selecteer tot slot ‘Nooit’.

Heb je de locatievoorzieningen aangepast naar ‘Nooit’? In dat geval heeft de Camera-app geen toegang meer tot de locatie van je iPhone. Dat betekent dat je exacte locatie niet meer wordt opgeslagen bij het maken van foto’s en video’s. De locatie wordt dus ook niet meer meegestuurd als je beeldmateriaal verstuurt via Berichten of AirDrop. Zo weet je zeker dat je woon- of werkplaats niet onbedoeld wordt gedeeld met anderen.

Met de locatievoorzieningen voor de iPhone-camera uitgeschakeld is je privacy weer wat beter beschermd. Het enige nadeel van deze functie is dat alle foto’s en video’s niet meer verschijnen op de kaart in de Foto’s-app. Daar staat tegenover dat de exacte locatie van je iPhone goed beschermd blijft, ook als je beeldmateriaal deelt met anderen in Berichten of AirDrop. Andersom geldt overigens hetzelfde, want je kunt van doorgestuurde foto’s en video’s eveneens de precieze locatie zien.

Je moet daarvoor alleen de binnengekomen afbeelding of video opslaan op je iPhone. Ga vervolgens naar je fotobibliotheek, tik op het bestand en veeg omhoog over het scherm om de exacte locatie te zien. Deel je regelmatig foto’s en video’s met relatief onbekende contacten, zoals werkrelaties of iemand die je net hebt ontmoet? Dan kun je de functie beter uitschakelen om je privacy te beschermen. Vond je deze tip handig? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele functie van de iPhone mist!