Nieuwe iPhone gekocht? Zo zet je je esim over

Heb je een nieuwe iPhone gekocht? Gefeliciteerd! Om het overstappen zo soepel mogelijk te maken, leggen we in dit artikel uit hoe je je esim kunt overzetten.

iPhone esim overzetten gaat zo

Een iPhone heeft ruimte voor maximaal één simkaart, maar toch kun je meerdere nummers op het toestel gebruiken. Hoe? Door een esim aan te maken, oftewel een elektronisch simkaartje. Net als dat je bij het overstappen je simkaart van de ene naar de andere iPhone verplaatst, moet je ook je esim verhuizen.

Gelukkig is dit in de meeste gevallen heel simpel. Tijdens het instellen van je nieuwe iPhone vraagt de telefoon op een gegeven moment vanzelf of je je mobiele abonnement wil overzetten. Dit is dus ook de makkelijkste manier om een esim over te zetten. Volg deze stappen:

Selecteer de nummers die je wil overzetten naar je nieuwe iPhone: Tik op ‘Ga door’, de knop onderaan de pagina; Volg nu de stappen op het scherm om het overzetten af te ronden.

De instellingen voor je esim-kaartje(s) zijn gekoppeld aan je Apple ID, het persoonlijke Apple-account. Het is daarom het makkelijkst om je esim al tijdens het configureren over te zetten.

Maar, je kunt dit ook op een later moment doen. Wanneer je dit liever doet kies je in stap 2 uit het schema niet voor ‘Ga door’, maar voor ‘Beslis later’. Vervolgens kun je het elektronische kaartje via de Instellingen-app alsnog overzetten.

Zodra het nummer is overgezet wordt het abonnement op je oude iPhone stopgezet. Deze is nu namelijk actief op je nieuwe toestel. Je kunt natuurlijk de proef op de som nemen door dit nummer even (te laten) bellen. Gaat de hoorn over? Dan is alles goed ingesteld.

Lukt het niet?

Het hangt van je provider af of bovenstaande werkwijze ook op jou van toepassing is. Bij sommige partijen moet je namelijk nog enkele tussenstappen uitvoeren om een esim over te zetten.

Bij T-Mobile kun je een esim bijvoorbeeld maar aan één toestel tegelijk koppelen. Koop je een nieuwe iPhone, dan moet je hierop een nieuwe esim activeren en vervolgens je oude ‘kaartje’ deactiveren. Zit je bij KPN? Dan kun je het overzetten van een esim het makkelijkst via de KPN-app (op je oude iPhone) regelen.

Kom je er niet uit? Neem dan even contact op met je provider. Zij kunnen je exact vertellen waar het probleem zit en hoe je deze oplost.

