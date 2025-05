Alles wat je moet weten over het draadloos opladen van je iPhone

Wil je jouw iPhone draadloos opladen? We leggen je uit hoe dat werkt, met welke iPhone je dat kunt doen en wat de voor- en nadelen zijn.

iPhone draadloos opladen: alles wat je moet weten

Draadloos opladen is een handige manier om je iPhone op te laden, omdat je geen kabel hoeft te gebruiken. In plaats daarvan gebruik je een Qi-gecertificeerde draadloze oplader. Dat is een universele standaard voor draadloos opladen en vind je dus in de meeste draadloze opladers terug.

Helemaal draadloos is deze manier van opladen natuurlijk niet. Je moet de oplader zelf nog via een kabel in het stopcontact stoppen. Alleen tussen de oplader en je iPhone komt er geen kabel meer aan te pas.

Hoe dat werkt? In de oplader zit een elektromagnetische spoel en in je smartphone ook. Door ze op elkaar te leggen gaat de energie van de spoel in de oplader naar de spoel van de smartphone.

Om je iPhone draadloos op te laden, leg je het toestel met het scherm naar boven op de oplader. Heb je een iPhone met MagSafe, dan klikt hij automatisch vast op de goede plek. Je iPhone licht vervolgens op en begint met opladen. Het kan wel enkele seconden duren totdat het opladen begint.

Ondersteunt je iPhone wel draadloos opladen, maar heb je geen MagSafe (zoals bijvoorbeeld de iPhone 16e)? Dan kan het voorkomen dat er niets gebeurt wanneer je hem op de oplader legt. Probeer dan je iPhone iets te verschuiven, zodat die alsnog contact maakt. Bovendien mag er niks tussen de oplader en de iPhone liggen.

Ook als je een wat dikker hoesje of een magnetische case hebt, kan het zijn dat het draadloos opladen van je iPhone niet lukt. Haal dan eerst je hoesje er vanaf. Haal ook altijd eventuele pasjes uit het iPhone-hoesje, want de oplader kan de magneetstrip ervan beschadigen.

Welke iPhones ondersteunen draadloos opladen?

Om een draadloze oplader te gebruiken, moet je uiteraard wel een iPhone hebben die draadloos opladen ondersteunt. Gelukkig wordt draadloos laden ondersteund door alle nieuwere iPhones. Alleen als je een iPhone 7 of ouder gebruikt is het helaas niet mogelijk om je toestel zonder kabeltje op te laden. Sinds de iPhone 8 ondersteunen alle toestellen draadloos opladen.

iPhone 8.

Voor- en nadelen

De voordelen van je iPhone draadloos opladen zijn natuurlijk evident. Het is vooral gemakkelijk, want je hoeft je iPhone alleen maar op de oplader te leggen. De rest gaat vanzelf. Een bijkomend voordeel is dat de oplaadpoort veel minder onderhevig is aan slijtage. Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om de poort af te sluiten met een stofplug, want je gebruikt hem toch niet.

Uiteraard zitten er ook nadelen aan het draadloos opladen van smartphones. Om te beginnen duurt het opladen op deze manier een stuk langer dan wanneer je het op de ‘ouderwetse’ manier doet. Daarbij schijnt draadloos opladen meer stroom te verbruiken dan bedraad opladen, maar het is de vraag of je daar in de praktijk iets van merkt.

Dat het opladen langer duurt, kan in bepaalde gevallen zonder meer vervelend zijn. Temeer omdat het niet echt handig is om je iPhone tijdens het draadloos opladen te gebruiken, wat natuurlijk wel kan wanneer je gewoon een kabeltje gebruikt. Aan de andere kant: als je je iPhone ’s nachts oplaadt, is het helemaal geen probleem dat het langer duurt.

Je vraagt je misschien ook wel eens af: ‘Is draadloos opladen slecht voor mijn iPhone?’. Daar zijn de meningen over verdeeld. Er zijn tests waaruit blijkt dat de batterij door draadloos opladen meer wordt belast en daardoor sneller slijt. Maar er zijn ook onderzoeken waaruit blijkt dat het geen verschil maakt.

