iPhone correct opladen: 5 tips om dat snel én op de juiste manier te doen

Kan het kwaad om je iPhone de hele nacht aan de oplader te laten hangen? Of moet je de Phone altijd helemaal opladen? In dit artikel lees alles over het correct opladen van je iPhone!

iPhone correct opladen: de vijf beste tips

Je hebt dit bij je vorige smartphones hoogstwaarschijnlijk al een keer gemerkt: de batterij van je smartphone wordt na verloop van tijd slechter en slechter. Net na aankoop gaat je iPhone gemakkelijk meer dan een dag mee. Na een aantal jaar gaat dat echter niet meer en heb je een powerbank om het de hele dag vol te houden.

Dit heeft deels te maken met het gebruik van je iPhone. Hoe meer apps en meldingen, hoe vaker de batterij stroom moet leveren, en hoe sneller hij slijt. Daarnaast raakt de accu in je iPhone ook na verloop van tijd wat van zijn power kwijt. Lithium-ionbatterijen hebben een levensduur van drie tot vijf jaar. In realiteit komt dit neer op zo’n duizend keer opladen.

Dus wordt je accu na verloop van tijd slechter? Eigenlijk wel. Je accu is er slechter aan toe door hem veel op te laden. We hebben echter drie factoren weten te isoleren die de grootste invloed op de gezondheid van lithium-ionbatterijen hebben: het aantal keer opladen, de warmte in de omgeving en de leeftijd van de batterij.

Met deze 5 tips kan je je iPhone ‘correct’ opladen

Er bestaat geen ultieme manier van opladen zodat de accu van je iPhone superlang meegaat. Alle accu’s zullen na verloop van tijd slechter worden. Toch kun je er wel wat tegen doen en met deze vijf tips houd je de batterij van je iPhone zo lang mogelijk goed.

1. Koop een Apple-gecertificeerde oplader

Je doet er altijd goed aan als je de iPhone enkel oplaadt met een officiële Apple-gecertificeerde oplader en Lightning-kabel. Daarom raden we je aan om alle goedkopere opladers links te laten liggen. Deze voldoen niet aan de kwaliteitseisen van Apple en fluctueren vaak in stroomtoevoer. Dat is niet goed voor de staat van je accu.

Overigens geldt dit ook bij het draadloos opladen. Kies daarom voor opladers met Magsafe- of Qi-certificering. Ben je benieuwd naar deze laders? Wij hebben al een goede ‘normale’ oplader en een uitstekende draadloze oplader voor je uitgezocht.

2. Schakel Apple’s ‘geoptimaliseerd opladen’ in

Met iOS 13 heeft Apple het ‘geoptimaliseerd opladen’ geïntroduceerd. Deze functie helpt om de levensduur van de iPhone-batterij te verlengen. Dat doet deze functie door het opladen te beperken tot 80 procent. Aan de hand van jouw iPhone-gebruik herkent de functie wanneer je hem gebruikt (bijvoorbeeld wanneer je doorgaans wakker wordt) en laadt de iPhone nét op tijd op tot 100%.

Het laatste gedeelte, van 90 tot 100 procent, belast de batterij flink en de iPhone slijt daardoor sneller. Met ‘geoptimaliseerd opladen’ loopt de accu niet steeds tegen zijn maximum aan. De functie is standaard geactiveerd. Om dat te controleren, ga je naar ‘Instellingen’, vervolgens tik je op ‘Batterij’. Onder het kopje ‘Batterijstatus’ vind je de optie ‘geoptimaliseerd opladen’. Check of deze op groen staat.

3. Hou de batterij van je iPhone op een bepaald niveau

Het is verstandig om het batterijniveau van je iPhone tussen de 20 en 90 procent te houden. Ook moet je iPhone eigenlijk pas opladen als de helft van je accu leeg is.

Het is niet rampzalig om je iPhone volledig op te laden. Maar als het kan moet je het proberen te vermijden. Elke keer dat je dat doet, veroudert de batterij een beetje. Daarnaast moet je voorkomen dat je batterij onder de 20 procent zakt.

Het is niet erg als je een paar keer onder de 20 procent zakt, maar als je het te vaak doet ga je het merken. Dus de vuistregel om je iPhone correct te opladen: houd de acculading zoveel mogelijk tussen de 20 en 90 procent.

4. Verdeel je oplaad-sessies over de hele dag

Deze tip heeft te maken met de voorgaande tip en had je waarschijnlijk niet helemaal aan zien komen: laad je iPhone een paar keer per dag een beetje op in plaats van één keer helemaal. Zo voorkom je dat je per ongeluk boven de 90 procent opladen komt.

5. Zorg (bij snelladen) van je iPhone voor de juiste temperatuur

Ben je fan van snelladen? Goed nieuws! Dit is niet per se schadelijk voor je iPhone. Er zit echter wel een addertje onder het gras. Als je deze functie gebruikt in een té warme (of koude) omgeving is het nadelig voor je accu.

De lithium-ion batterij in je iPhone werkt het beste in constante kamertemperatuur rond de 20 graden Celsius is. Bij snelladen moet je dus voornamelijk oppassen dat je iPhone niet een lange tijd enorm heet of koud is.

