Gebruik je de camera van je iPhone veel? Dan moet je ervoor zorgen dat je deze camerafunctie zeker weten aan hebt staan.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze camera-functie moet je inschakelen op je iPhone

De camera van je iPhone heeft in de loop der jaren enorm veel upgrades gekregen, maar wist je dat er een handige functie is die je eigenlijk altijd aan moet hebben staan?Dit is de functie ‘Vermindering van windruis’. Deze functie van de camera op je iPhone zorgt ervoor dat het geluid van de windruis in je opnames aanzienlijk minder wordt.

Vermindering van windruis aanzetten op je iPhone Open de ‘Instellingen’ van je iPhone; Scrol naar beneden en tik op ‘Camera’; Kies vervolgens voor de optie ‘Neem geluid op’; Zet de schuifknop bij ‘Verminder van windruis’ op aan.

Minder windruis voor video’s

Zoals de naam al aangeeft, is de functie ontworpen om windruis te verminderen die je vaak hoort bij het filmen in de open lucht. Wanneer je een video buiten opneemt, kunnen de microfoons van je iPhone al snel deze ongewilde ruis oppikken. Dit kan het geluid van je opname verstoren, waardoor het niet echt heel prettig is om naar de video te luisteren. Daarnaast kan het gebeuren dat je stemmen in de video vrijwel niet meer kunt horen.

De functie gebruikt de geavanceerde microfoons van de iPhone om het geluid van de wind automatisch te filteren. Na een analyse wordt de hoeveelheid ruis verminderd, zodat je enkel het belangrijke geluid nog hoort. Dit is vooral handig wanneer je buiten aan het filmen bent tijdens activiteiten zoals fietsen of wandelen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De functie werkt vrijwel altijd goed, maar het is goed om te weten dat de vermindering van windruis niet altijd helemaal goed gaat. Bij extreem zware wind kan de ruis soms moeilijk te elimineren zijn. Daarnaast kan de functie in zeldzame gevallen de geluidskwaliteit van andere omgevingsgeluiden beïnvloeden, zoals gesprekken of muziek. Dan is het soms verstandig om de functie tijdelijk uit te zetten.

Meer handige tips

Wil je vaker nieuwe tips of meer weten over nieuwe functies op je iPhone? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele tip mist!