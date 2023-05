iPhone batterij vervangen – alle prijzen op een rij

Als de accu van je iPhone het geen dag meer volhoudt, is het een goed idee om de batterij te vervangen. In dit overzicht vind je alle prijzen voor het vervangen van je iPhone batterij.

Nieuwe iPhone-accu nodig?

Of je iPhone een nieuwe batterij nodig heeft of niet, dat zie je het best in de Instellingen van je iPhone. Ga daar naar ‘Batterij’ en kies ‘Batterijconditie en opladen’. Is de ‘Maximumcapacitieit’ daar lager dan 80% is het (volgens Apple) tijd om naar een nieuwe accu te kijken.

Apple heeft de laatste jaren de service-opties voor de iPhone in Nederland aangepast. Zo’n beetje alle aanbieders van reparaties mogen officiële onderdelen en gereedschappen gebruiken. Daardoor zijn de prijzen vrijwel overal hetzelfde nu. Bij Apple zelf kost het vervangen van de accu 79 tot 119 euro. Als vuistregel geldt: heeft je iPhone Touch ID, dan betaal je 79 euro, bij modellen met Face ID betaal je 99 euro. Alleen de iPhone 14-modellen zijn duurder, hier betaal je 119 euro voor een nieuwe batterij. In onderstaande tabel hebben we alle prijzen op een rij gezet.

iPhone batterij vervangen prijzen

iPhone-model Prijs voor accu vervangen iPhone SE (1e generatie) 79 euro iPhone SE (2e generatie) 79 euro iPhone SE (3e generatie) 79 euro iPhone 7 79 euro iPhone 7 Plus 79 euro iPhone 8 79 euro iPhone 8 Plus 79 euro iPhone X 99 euro iPhone XR 99 euro iPhone XS 99 euro iPhone XS Max 99 euro iPhone 11 99 euro iPhone 11 Pro 99 euro iPhone 11 Pro Max 99 euro iPhone 12 Mini 99 euro iPhone 12 99 euro iPhone 12 Pro 99 euro iPhone 12 Pro Max 99 euro iPhone 13 Mini 99 euro iPhone 13 99 euro iPhone 13 Pro 99 euro iPhone 13 Pro Max 99 euro iPhone 14 119 euro iPhone 14 Plus 119 euro iPhone 14 Pro 119 euro iPhone 14 Pro Max 119 euro

Zo werkt de batterijvervanging

Als je in een stad woont met een Apple Store of een herkende Apple-serviceprovider, is de snelste manier om een afspraak te maken en je iPhone daarheen te brengen. Onze ervaring is dat je je telefoon de volgende dag of uiterlijk de dag erna kunt ophalen. Soms lukt het zelfs nog op dezelfde dag. Als alternatief kun je je toestel naar Apple sturen, maar dan moet je de levertijd er nog bij optellen.

Apple eist dat er vooraf een back-up van het apparaat wordt gemaakt, in de iCloud of op de computer, omdat de fabrikant geen verantwoordelijkheid neemt voor de dataverlies. Je maakt het beste de dag voor je afspraak nog een back-up.

Overigens: als er andere problemen dan de lege batterij worden gevonden, dan is de kans groot dat deze ook verholpen moeten worden. Hiervoor worden eventueel extra kosten in rekening gebracht.

