Met iOS 26 krijgt Apple’s smartphone een handige functie. Je ziet dan precies hoe lang het nog duurt voordat je iPhone helemaal is opgeladen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo zie je hoe lang het nog duurt voordat je iPhone volledig is opgeladen

Op je iPhone kon je nooit precies zien hoe lang je iPhone nog moest opladen tot de accu helemaal vol was. Je kreeg wel een percentage te zien en kon dan met de natte vinger bedenken hoe lang het nog ging duren. Maar heel precies wist je het nooit.

Daar komt met iOS 26 verandering in. Je kunt dan precies aflezen hoe lang het nog duurt voordat de batterij 100 procent is opgeladen. Deze optie vind je in de Instellingen.

Zo zie je hoe lang het nog duurt voordat de batterij van de iPhone volledig is opgeladen Open de ‘Instellingen’ op je iPhone; Kies vervolgens voor ‘Batterij’; Boven aan het scherm zie je hoe lang het opladen nog duurt. Soms moet je heel eventjes wachten tot de tijdsduur verschijnt.

Het fijne is dat je nu ook meteen ziet of je een snelle(re) oplader hebt of dat je iPhone nog steeds langzaam wordt opgeladen. Een iPhone met iOS 18 kon dit al gedeeltelijk laten zien. Als je dan een draadloze oplader gebruikt die minder dan 10 W levert of een bedrade oplader die 7,5 W of minder levert kreeg je een melding te zien over een ’trage oplader’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is er nog meer nieuw in iOS 26

In iOS 26 komen er verschillende vernieuwingen naar je iPhone. Een van de opvallendste vernieuwingen is het Liquid Glass-design. Dit ‘glazen’ uiterlijk geeft je iPhone een nieuwe look met een moderne, transparante uitstraling.

Het effect zie je onder andere terug in app-iconen, waarvan sommige een doorzichtige of glasachtige achtergrond hebben. Ook widgets en meldingen zijn vernieuwd en hebben een nieuw uiterlijk gekregen. Ze zijn transparant geworden waardoor de achtergrond subtiel zichtbaar blijft, net alsof je er doorheen kijkt.

Er is al een publieke bèta-versie van het nieuwe besturingssysteem door iedereen te downloaden. De uiteindelijke release is in september.

Naast het nieuwe design en de functie om te checken of je iPhone is ver genoeg is opgeladen komen er nog veel meer nieuwe onderdelen aan met iOS 26. Wil je geen enkele aankondiging of update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent!