Is de batterij van je iPhone snel leeg in iOS 15? Zo los je het op!

Heeft jouw iPhone-batterij kuren sinds iOS 15? Je bent niet de enige die hier last van heeft. Sinds de update naar iOS 15 hebben meerdere iPhone-gebruikers problemen, en is de batterij snel leeg. Met deze tips los je het probleem met de batterij op en geven we je een paar trucs om langer met je accu te doen!

iOS 15-accuproblemen: iPhone-batterij snel leeg

De update naar iOS 15 verscheen in september, direct na het Apple-event. De nieuwe versie van iOS heeft verschillende nieuwe functies, maar bevat ook een paar problemen. Bij elke grote update steekt één irritatie altijd weer de kop op: problemen met de accu of batterijduur van de iPhone. Ook weer in iOS 15 klagen iPhone-gebruikers dat hun batterij snel leeg is.

Wanneer Apple een grote update uitvoert, is je iPhone (soms dagen) druk bezig op de achtergrond. Dit blijft dus doorgaan zelfs nadat je de update naar iOS 15 al hebt uitgevoerd. Gelukkig lost dit specifieke batterijprobleem zich vaak vanzelf op.

Fouten of bugs in iOS 15 van invloed op batterij iPhone

Vaak zitten er ook nog fouten (bugs) in de update. Die zorgen er soms voor dat een app veel van je iPhone vraagt en zodoende de accu extra belast. Een bijkomstig nadeel: je iPhone wordt dan ook nog eens erg warm.

Daarom een advies: laat niet meteen de accu van je iPhone vervangen wanneer je merkt dat je batterij sneller leeg is dan normaal. Wacht geduldig een paar dagen af en het probleem wordt daarna vaak vanzelf minder.

Tips om langer met je accu te doen

Heb je iOS 15 al langer? En loop je nog steeds tegen problemen met je batterij of accu aan? Lees dan de volgende tips!

Even checken: welke app verkort de batterijduur

Je iPhone heeft een ingebouwde instelling waarmee je checkt wat het batterijgebruik van een app is. Je vindt de functie in ‘Instellingen>Batterij’. Scrol daarna naar beneden en de lijst met apps verschijnt.

Vaak is de boosdoener een app die ‘hangt’ of een fout heeft. Vaak helpt het om de app af te sluiten. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Zo sluit je een app op je iPhone Veeg op het beginscherm van helemaal onderaan naar boven. Op een oudere iPhone druk je twee keer snel op de homeknop; Zoek de boosdoener in de lijst en veeg de app naar boven; Tik op je beginscherm (homescherm) om terug te keren.

Soms blijft de app de batterij leegtrekken en moet je zelfs een stap verder gaan. Dan kan je beter de app (tijdelijk) verwijderen. Als er dan een update is geweest, zet je de app weer terug.

Zet het automatische verversen van apps uit

Veel van je apps zijn op de achtergrond bezig. Zo haalt bijvoorbeeld Mail nieuwe berichten binnen terwijl je de app niet open hebt staan. Dat vraagt natuurlijk wel meer van je iPhone en loopt je batterij sneller leeg.

Check daarom welke apps op de achtergrond mogen verversen. Dit doe je bij ‘Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond’. Bij apps als WhatsApp of de iPhoned-app sta je dit natuurlijk toe. Maar bij apps die je niet regelmatig checkt en minder belangrijk zijn, kan je het verversen op de achtergrond best uitzetten.

Doe langer met je accu met de energiebesparingsmodus

Wanneer je batterij wel erg snel leeg raakt, kan je altijd de hulp van de energiebesparingsmodus inroepen. De functie zorgt ervoor dat je iPhone wat zuiniger met de accu omgaat. Wanneer je de optie aanzet worden achtergrondactiviteiten, zoals downloads en het ophalen van je e-mail, tijdelijk verminderd.

Deze functie is natuurlijk geen permanente oplossing, maar je doet hiermee wel langer met de batterij van je iPhone.

Meer tips voor je iPhone-batterij in iOS 15?

Wil je nog wat extra tips om meer iPhone-plezier uit je batterij te halen? Lees dan het artikel iPhone accutips: 10 tips om de batterijduur te verlengen eens door. Wil je daarnaast meer weten over iOS 15? Check dan onze review van iOS 15.