Batterij van iPhone is geel – dit moet je doen

Heb je je ooit afgevraagd waarom het batterij-icoontje van je iPhone soms geel en soms groen is? iPhoned legt het voor je uit.

De vraag rondom het gele of groene icoontje is eigenlijk heel snel beantwoord. Het gele pictogram geeft aan dat de Energiebesparingsmodus actief is, het groene pictogram is de normale modus. We laten je zien hoe je gemakkelijk schakelt tussen de twee modi en wat het voordeel is van zo’n gele batterij.

iPhone batterij geel – dat betekent het

Zoals gezegd staat het gele pictogram voor de Energiebesparingsmodus, die de accuduur van je iPhone kan verlengen. Dit wordt bereikt omdat het besturingssysteem verversen op de achtergrond, het automatisch ophalen van e-mail en andere iOS-functies tijdelijk stopt – standaard tot de iPhone weer wordt opgeladen naar 80 procent.

Meestal activeer je de spaarstand per ongeluk als de lading van de batterij onder de 20 procent zakt. Als dit gebeurt, verschijnt er een melding over het lage energieniveau. Als je de melding (te) snel wegtikt, activeer je meestal direct het gele batterijsymbool. En dat blijf je houden tot je de batterij weer tot 80 procent hebt opgeladen. Daarna wordt de Energiebesparingsmodus automatisch uitgeschakeld.

Zo schakel je de gele batterij uit

Wil je niet zo lang wachten? Je kunt de spaarstand ook weer handmatig uitschakelen als je alle systeemfuncties wilt blijven gebruiken.

Pak eerst je iPhone op en open de Instellingen-app; Scrol iets naar beneden en tik ‘Batterij’; Schuif de schakelaar naast ‘Energiebesparingsmodus’ naar links om hem uit te schakelen.

Als alternatief kun je de Energiebesparingsmodus in het Bedieningspaneel plaatsen. Open hiervoor wederom ‘Instellingen’ maar ga daarna naar ‘Bedieningspaneel’ op. Tik nu op het plusteken naast ‘Energiebesparingsmodus’. Als je nu het Bedieningspaneel opent met een veeg van rechtsboven naar onder (of onder naar boven op thuisknop-iPhones), vind je het batterijsymbool voor de energiebesparende modus. Tik erop om hem te activeren of te deactiveren.

Hoeveel langer gaat je iPhone-accu mee met een gele batterij?

Als de Energiebesparingsmodus actief is, gaat de batterij van je iPhone net wat langer mee. Hoeveel langer, dat is afhankelijk van welk model iPhone je hebt. Over het algemeen geldt: hoe ouder je iPhone, des te meer baat heeft-ie bij de Energiebesparingsmodus. Een iPhone 8 houdt het vaak een paar uurtjes langer vol, terwijl je bij een iPhone 14 nauwelijks verschil merkt.

Bij twijfel geldt de volgende regel: wil je het uiterste uit je iPhone-accu halen? Maak de batterij van je iPhone geel door de Energiebesparingsmodus te activeren. Wist je overigens dat dat nu ook op de Apple Watch kan?

