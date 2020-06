iPhone basistips: 5 handige tips om kennis te maken met de iPhone

Heb je een gloednieuwe iPhone maar geen idee hoe alles werkt? In dit artikel geven we je handige basistips om kennis te maken met de iPhone.

5 handige iPhone-basistips

Een iPhone is natuurlijk veel meer dan een mobiele telefoon om mee te bellen. Als je besluit een iPhone aan te schaffen, haal je eigenlijk een handzame computer in huis. Maar wat kun je er mee en hoe werkt het? Wij leggen je de basisfuncties- en apps uit, zodat je gelijk aan de slag kan met je nieuwe iPhone.

1. De eerste keer: iPhone instellen

Allereerst begin je met het instellen van je iPhone. Wanneer je deze in de winkel koopt, kun je altijd een medewerker vragen om dit voor jou te doen. Gaat dat niet, bijvoorbeeld omdat je de iPhone thuisbezorgd krijgt, dan kan je het ook heel gemakkelijk zelf doen.

Er zit geen handleiding in het doosje, maar de iPhone neemt je stap voor stap mee in het instelproces. Steek eerst je simkaart in de houder en zet de iPhone aan door op de aan/uit-knop te drukken aan de rechterkant. Het instellen werkt heel simpel: volg de stappen op het scherm. Lees onderstaand artikel voor een uitgebreide instructie van het instellen van een nieuwe iPhone.

2. Videobellen via FaceTime

Behalve bellen is het met een iPhone ook mogelijk om te videobellen. Zo zie je je gesprekspartner op het scherm terwijl je tegen ze praat. Om te videobellen hoef je niks te downloaden: de FaceTime-app staat al standaard op elke iPhone. Je vindt het groene FaceTime-icoontje op je thuisscherm.

Je kunt iemand bellen via FaceTime door de app te openen en op het plusje te drukken; Typ de naam in van het contact dat je wil bellen; Tik op het juiste contact om te starten met het gesprek.

Het is ook mogelijk om met meerdere mensen tegelijk te bellen. Ook kun je je microfoon (tijdelijk) uitschakelen en van camera wisselen. In het artikel hieronder lees je hier meer over.

FaceTime Apple Gratis via App Store

3. WhatsApp downloaden en instellen

Als je een nieuwe iPhone hebt is er een grote kans dat je je vrienden en familie wil bereiken via WhatsApp. Dit is een app die je kan downloaden in de App Store. Open de App Store en typ ‘WhatsApp’ in de zoekbalk, of klik op de link hieronder. Tik vervolgens op ‘Downloaden’. Op dezelfde manier kun je ook andere apps downloaden, zoals Facebook. Zorg wel dat je een werkende internetverbinding hebt.

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. 9,2 (488623 reviews) Gratis via App Store

Zodra WhatsApp gedownload is, verschijnt de app op je startscherm.

Open de app en ga naar het volgende scherm door akkoord te gaan met de voorwaarden; Typ je telefoonnummer in; WhatsApp stuurt je nu een verificatiecode via sms. Als je het juiste telefoonnummer hebt ingevoerd herkent de app dat automatisch en kun je gelijk beginnen met WhatsAppen.

Om een nieuwe chat te starten, tik je op het potlood-icoontje rechtsboven en vervolgens op de naam van het contact dat je wil WhatsAppen.

4. Een foto maken en versturen

Je hoeft geen aparte camera meer mee te nemen als je op pad gaat. iPhones maken doorgaans erg goede foto’s. Om een foto te maken, tik je op het app-icoon van een Camera op je thuisscherm. Door op de witte sluiterknop te tikken, maak je een foto. Je wisselt tussen verschillende standen door in het scherm naar links en naar rechts te vegen.

Foto’s die je hebt gemaakt worden automatisch opgeslagen in de Foto’s-app. Deze is ook op je thuisscherm te vinden. Je kan vanaf elke app het thuisscherm bereiken door omhoog te vegen, of op de thuisknop te drukken. Je herkent de Foto’s-app aan het witte icoon met een gekleurde bloem. Hier vind je alle foto’s die je hebt gemaakt. In het tabblad ‘Foto’s’ vind je de nieuwste foto helemaal onderin.

Om een foto te versturen tik je eerste gewenste foto aan. Linksonder in het scherm zie je een deel-icoon: een vierkantje met een pijltje naar boven. Hier zie je opties om je foto te versturen. Tik bijvoorbeeld op WhatsApp om de foto naar een bekende te sturen. Selecteer het gewenste contact en tik op ‘Volgende’. Hier kan je er eventueel nog wat bij typen. Is je bericht af? Druk dan op het blauwe pijltje om het bericht te verzenden.

5. Problemen oplossen

Loopt je iPhone vast of werkt er iets niet? Probeer dan altijd eerst je apparaat opnieuw op te starten. Dit doe je bij nieuwere iPhones door de aan/uit-knop en de onderste volumeknop tegelijk lang ingedrukt te houden. Bij oudere iPhones dien je alleen de aan/uit-knop lang ingedrukt te houden. Sleep de uitknop naar rechts om je toestel uit te schakelen. Druk dezelfde toets in om je iPhone weer aan te zetten.

Lost dat niet je problemen op? Kijk eerst of je een goede internetverbinding hebt. Op iPhoned lees je daarnaast allerlei handige tips hoe je verschillende problemen oplost. We leggen bijvoorbeeld uit hoe je je iPhone kunt resetten, of wat je kan doen als je iPhone niet meer oplaadt. Gaat je iPhone niet meer aan? Dan laten we zien wat je kan doen.