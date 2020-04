Het is altijd slim om een back-up te maken van je apparaten. Maar als je niet uitkijkt, vult je harde schijf of iCloud-opslag zich ongemerkt met oude versies van apparaten die je toch niet meer gebruikt. Zo kun je deze oude iPhone back-ups verwijderen.



Zo verwijder je een iPhone back-up

Op iPhoned hebben we al meerdere malen het belang van iPhone back-ups onderstreept. Niets is vervelender dan een iPhone die kapot gaat, waarna je door het gebrek aan een back-up ook nog eens al je foto’s, documenten, apps en gegevens kwijt bent. Zo nu en dan je reservekopieën verwijderen kan echter ook geen kwaad.

Gemiddeld koopt iemand om de twee jaar een nieuwe iPhone, maar blijft de reservekopie van het oude toestel gewoon staan. Omdat deze back-ups vaak veel ruimte in beslag nemen, kan dit na verloop van tijd je iCloud-opslag of harde schijf onnodig opvullen.

Zeker als je ook een reservekopie van je iPad, iPod en Mac bewaart. Daarom kan het geen kwaad om zo nu en dan eens te kijken naar alle data die je op je Mac of in iCloud hebt bewaard. Deze gegevens zitten ietwat verstopt, maar als je weet waar je moet zoeken, is dit zo gebeurd. In onderstaande stappen maken we onderscheid tussen de Mac en iCloud.

Een iPad, Mac of iPhone back-up verwijderen in Finder of iTunes

Of je nu een externe harde schijf gebruikt, of je back-ups lokaal opslaat op je Mac of Windows-pc: het werkt net een beetje anders. Sluit eerst je Apple-apparaat aan op je Mac of pc met een kabeltje. Op een Mac met macOS Catalina 10.15 of hoger open je Finder. Op een Mac met macOS Mojave 10.14 of lager, of een Windows-pc open je iTunes.

Back-up verwijderen in Finder

Open Finder (of iTunes); Klik in het menu aan de linkerkant onder ‘locaties’ op je Apple-apparaat; Klik op ‘Beheer reservekopieën’; Selecteer welke reservekopie je wil verwijderen; Klik op ‘Verwijder reservekopie’ en bevestig je keuze.

Back-up verwijderen in iTunes

Open iTunes; Klik in de menubalk op iTunes; Kies ‘Voorkeuren’; Klik op ‘Apparaten’.

Er opent zich nu een venster waarin alle lokaal opgeslagen iPhone-, iPad- of Mac-back-ups staan. Je herkent ze aan de naam die je het apparaat zelf gegeven hebt en de datum waarop je de reservekopie hebt opgeslagen. Klik vervolgens op de kopie die je wil verwijderen en bevestig je keuze om het bestand te wissen.

Een iPad, Mac of iPhone back-up verwijderen in iCloud

Steeds minder mensen hangen hun iPhone met een kabeltje aan een Mac, en synchroniseren en maken reservekopieën liever via iCloud. Ook deze back-ups blijven echter vaak onbedoeld lang bewaard, en stapelen zich op. Gelukkig kun je ze wederom snel verwijderen om wat ruimte vrij te maken. Dat kan op zowel je Mac als je iPhone.

Back-up verwijderen in iCloud op iPhone

Tik op Instellingen; Kies ‘iCloud’ door op je naam te tikken; Selecteer ‘iCloud; Kies ‘Beheer opslag’; Selecteer ‘Reservekopieën’; Kies de reservekopie die je wil verwijderen; Selecteer ‘Verwijder reservekopie’.

Back-up verwijderen in iCloud op Mac

Ga naar het Apple-menu (het Apple-icoontje linksboven in het scherm) en klik op ‘Systeemvoorkeuren’; Klik rechtsboven in het venster op ‘Apple ID’; Kies iCloud; Klik op ‘Beheer…’. Er opent zich nu een venster waarin je de iCloud-opslag ziet staan.

Op een Windows-pc sla je deze stappen over en open je ‘iCloud voor Windows’ en ga je naar ‘Opslagruimte’. Onder ‘Reservekopieën’ zie je de opgeslagen iPhone-, iPad- of Mac-back-ups staan. Klik vervolgens op de (oudere) kopie die je wil verwijderen en bevestig je keuze om het bestand te wissen, door op het min-icoontje te klikken.

