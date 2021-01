iPhone-autocorrectie probeert spelling van woorden te controleren, maar doet dit soms iets te streng. In dit artikel laten we zien hoe je de controleur het nakijken geeft.

iPhone-autocorrectie aan- en uitzetten

Je iPhone (of iPad) is er maar druk mee. De hele dag door worden jouw spelfouten automatisch gecorrigeerd. Tenminste, wanneer jij dat wil. Je kunt de functie namelijk ook uitzetten. Dan tikt je Apple-apparaat je niet langer op de vingers en is jouw wil (lees: woorden) wet.

Zo zet je iPhone-autocorrectie uit:

Pak je iPhone (of iPad) erbij en open de Instellingen-app; Ga naar “Algemeen” en kies hier “Toetsenbord”; Verschuif de schakelaar bij “Autocorrectie” zodat het vakje grijs kleurt.

Spellingscheck uitzetten

Spel je een woord verkeerd? Dan houdt de autocorrect-functie voortaan de lippen stijf op elkaar. Wel blijven deze woorden zichtbaar omdat iOS en iPadOS, de besturingssystemen van de iPhone en iPad, er een rode stippellijn onder plaatsen.

Ook deze spellingscheck kun je het zwijgen opleggen. Hiervoor ga je naar de Instellingen-app, “Algemeen” en naar “Toetsenbord”. Vervolgens verschuif je de schakelaar bij “Controleer spelling”, waarna het vakje grijs wordt.

Autocorrectie weigeren

Stoor jij je regelmatig aan de autocorrectie, maar heeft de functie je ook weleens uit de brand geholpen? Dan is het verstandiger om de optie wél aan te laten staan, maar zo nu en dan woordsuggesties te weigeren.

Dit doe je door tijdens het typen op de eerste aanbeveling te tikken. Als het goed is blijft jouw creatie nu staan. Doe je dit niet en ga je door met tikken, dan wordt de woordsuggestie automatisch overgenomen.

Andere toetsenborden proberen

Bovenstaande uitleg is van toepassing op het standaard toetsenbord van Apple. Er staan echter legio alternatieven in de App Store. In ons artikel over toetsenbord-apps voor iOS lichten we de voor- en nadelen van onder meer SwiftKey, Gboard en Fleksy voor je uit.