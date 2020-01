Brak? Deze iPhone-apps helpen je nieuwjaarsdag door te komen

Begin jij het nieuwe jaar met een kater? Kan gebeuren natuurlijk. Met deze iPhone-apps kom je makkelijk een brakke nieuwjaarsdag door.

Doe iets aan die kater

Het slechte nieuws is: er is nog geen goed medicijn tegen een kater. Behalve dan voortaan minder drinken. Wat echter absoluut geen kwaad kan is veel water drinken. Een app als Waterlogged kan je helpen om bij te houden of je genoeg binnenkrijgt. Om even goed bij te komen van de nieuwjaarsnacht en de mist in je hoofd op te laten trekken, is de meditatie-app Headspace al jaren een aanrader om er mentaal weer bovenop te komen.

Headspace: Meditation & Sleep Headspace Inc. 9 (146 reviews) Gratis via App Store

Kom je bed niet uit

Eenmaal helemaal zen zul je misschien merken dat het na zo’n avond toch nog aan energie ontbreekt. Goed moment om een streaming-app als Netflix te installeren voor een goede film of serie. Mocht je kijktips nodig hebben, wij zetten elke maand de absolute aanraders op een rijtje. Of je kunt eens rustig de tijd te nemen om een paar van de beste iOS-games van het afgelopen jaar te spelen.

Naarmate de dag vordert en de oliebollen verteren, slaat te trek toe. Energie om in de keuken te staan ontbreekt. Voor een vette hap of gezonde maaltijd hoef je niet uit je bed te komen. Met apps als Thuisbezorgd, Uber Eats of Deliveroo hoef je alleen even uit bed om de deur open te doen en je eten in ontvangst te nemen.

Thuisbezorgd.nl Takeaway.com 9 (7375 reviews) Gratis via App Store

Begin met goede voornemens

Als in de loop van de dag de mist in je hoofd iets optrekt, is het tijd om vooruit te kijken. Misschien heb je een hele waslijst aan goede voornemens en gezien de staat waarin jij je nu verkeert is ‘minder drinken’ er mogelijk een van. De app DrinkCoach+ helpt je jouw alcohol-inname bij te houden en zo inzicht te krijgen in je drinkgedrag en je te motiveren iets minder te nemen als het nodig is.

DrinkCoach+ Haringey Advisory Group on Alcohol (HAGA) Gratis via App Store

Stoppen met roken is ook een goed voornemen van veel mensen en een goede app als Smoke Free kan daarbij helpen. In deze fraaie app houdt je jouw rookvrije periode bij en wordt je gemotiveerd om nieuwe mijlpalen te halen.

Smoke Free - Stop Smoking Now David Crane Gratis via App Store

Voor wie in 2020 zijn leven echt anders gaat indelen, is de app Way of Life een goed hulpmiddel. Deze app helpt je om slechte gewoontes, in de breedste zin van het woord, af te leren en te vervangen voor goede gewoontes. Talloze functies motiveren je om je gedrag in het komende jaar aan te passen.