Deze Apple-app heeft een toffe nieuwe feature (die je hier vindt op je iPhone)

Apple heeft een toffe nieuwe feature toegevoegd aan een app op de iPhone. Hier vind je de nieuwe feature in de applicatie!

Apple Uitnodigingen

Apple brengt regelmatig nieuwe applicaties uit voor de iPhone en iPad. Begin 2025 introduceerde Apple de Uitnodigingen-app, waarmee je gemakkelijker evenementen kunt plannen. In Apple Uitnodigingen is het mogelijk om bijvoorbeeld een feest, borrel of ander evenement te plannen, genodigden worden vervolgens meteen op de hoogte gebracht van het event. Ze kunnen zich in de applicaties op aan- of afwezig zetten, zodat je weet wie er wel en niet komt.

De Uitnodigingen-app is een handige toevoeging aan de iPhone, zeker als je regelmatig feesten of vergaderingen organiseert. Apple heeft nu een update uitgebracht, waarmee Apple Uitnodigingen nog beter wordt. Er komt een nieuwe functie naar de applicatie, want de Uitnodigingen-app krijgt voor het eerst ondersteuning voor widgets. Met deze widgets kun je aftellen naar het volgende evenement. Dat is natuurlijk geen toeval, want met deze nieuwe feature in de Apple-app kun je ook aftellen naar het iPhone 17-event.

Zo werkt de nieuwe functie

Gebruik je Apple Uitnodigingen regelmatig? In dat geval krijg je er een handige functie bij, want je kunt widgets toevoegen aan het Beginscherm van je iPhone. Apple heeft de feature toegevoegd aan de nieuwste versie van de app, dat is versie 1.4. Zorg ervoor dat je die softwareversie hebt geïnstalleerd, zodat je widgets van Apple Uitnodigingen kunt toevoegen aan het Beginscherm van je iPhone.

Heb je de applicatie bijgewerkt? Ga dan naar het Beginscherm van je iPhone en houd het scherm even ingedrukt. Tik in de linkerhoek op ‘Wijzig > Voeg widget toe’ en zoek daar naar ‘Uitnodigingen’. Je kunt vervolgens zelf kiezen wat het formaat van de widget wordt, daarbij heb je de keuze uit drie opties. Heb je de widget toegevoegd? Tik er vervolgens op om een evenement te selecteren, de widget begint daarna automatisch met aftellen.

Volgende Apple-event

Met de nieuwe feature is Apple Uitnodigingen niet alleen een handige manier om evenementen te organiseren, maar ook om een aftelklok aan het Beginscherm van je iPhone toe te voegen. Voor deze feature heb je geen andere app meer nodig, in plaats daarvan kun je Apple Uitnodigingen gebruiken. De update is nu beschikbaar voor alle gebruikers, om de Uitnodigingen-app volledig te gebruiken heb je een abonnement op iCloud Plus nodig.

Het is geen toeval dat Apple de feature juist nu toevoegt aan de app, want het volgende evenement staat voor de deur. Apple heeft het ‘Awe Dropping’-event aangekondigd, waarbij hoogstwaarschijnlijk de nieuwe iPhones en Apple Watches worden gepresenteerd. Dit jaar verschijnen de iPhone 17-serie, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 3. Lees hier meer over het evenement!