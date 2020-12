Heb je weleens overwogen om iemand een iPhone-app cadeau te doen? Dat is een leuke attentie waar je je huis niet eens voor uit hoeft. Wij laten zien hoe je het doet.

Een iPhone-app cadeau geven doe je zo

De winkels zijn dicht en of PostNL je bestelling voor kerstmis kan bezorgen, is zeer de vraag. Wie nu nog op zoek is naar een leuk presentje voor onder de boom heeft weinig opties. Daarom kan het een goed idee zijn om je vader, broer of vriendin een iPhone-app cadeau te geven. Zo werkt het.

iPhone-apps cadeau doen vanaf een iPhone of iPad

Ga naar de App Store en kies de app die je wilt geven. Volg daarna dit stappenplan:

Tik op het tabblad van de betreffende app op Delen. Dat is het omhoog wijzende pijltje naast de prijs;

Kies voor ‘Geef app cadeau’;

Vul het e-mailadres in van de ontvanger;

Voeg eventueel een persoonlijke boodschap toe;

Kies wanneer je je cadeau wilt versturen. Dat kun je direct doen, maar ook op een latere datum;

Kies een thema voor je cadeau, zoals ‘Bedankt’ of ‘Zomaar’;

Reken de app af. Je cadeau wordt nu verstuurd op het door jou gekozen tijdstip.

Op een soortgelijke manier kun je overigens ook een boek cadeau doen of iets uit de iTunes Store. Wil je bijvoorbeeld een muziekalbum geven, dan klik je wederom op Delen en volg je de stappen hierboven. In de Boeken-app klik je op het cadeau-symbooltje boven de koop-knop. De rest van de procedure is hetzelfde.

Cadeaus geven vanaf een Mac

Vanaf een Mac kun je geen apps cadeau doen, maar wel een boek of iets uit de iTunes Store. Dat werkt hetzelfde als op een iPhone of iPad, maar ziet er net iets anders uit. Wil je je vader een digitale cd geven? Dan ga je zo te werk:

Open de Muziek-app;

Kies voor iTunes Store;

Zoek het album dat je cadeau wilt doen;

Klik op het pijltje naast ‘Koop’;

Selecteer ‘Geef album cadeau’.

Vervolgens doorloop je dezelfde stappen als op een iPhone of iPad. Je kiest een thema en rekent de app eenvoudig af. Hopelijk is de ontvanger blij met je cadeau!

