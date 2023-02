iPhone als webcam gebruiken – zo werkt dat het best

Heb jij nog veel online meetings, bijvoorbeeld via Zoom, Microsoft Teams of FaceTime? En wil je een veel betere webcam dan die je nu hebt? Wij leggen je uit hoe je jouw iPhone gemakkelijk als webcam gebruikt.

iPhone als webcam gebruiken

Een van de coolste nieuwe functies in macOS Ventura is de mogelijkheid om je iPhone als webcam voor je Mac te gebruiken. Dat heet Continuity Camera, in het Nederlands ook wel de Continuïteitscamera genoemd door Apple. Met de functie hoef je niet meer de webcam in je MacBook te gebruiken, maar gebruik je de (veel) betere camera in je iPhone.

De camera van je MacBook laat immers nog wat te wensen over, zeker in vergelijking met de camera van je iPhone. Met Continuïteitscamera gebruik je namelijk de camera aan de achterzijde van je telefoon, die bij de meeste iPhones 12 megapixels heeft, én een veel betere en grotere camerasensor. Ter vergelijking: alleen de camera in de allernieuwste MacBook Pro en MacBook Air zit een 1080p FaceTime HD-camera.

Zo gebruik je jouw iPhone als webcam

Om je telefoon als webcam te gebruiken moet je een iPhone XR of nieuwer hebben, die draait op iOS 16. Je MacBook moet op macOS Ventura draaien om de nieuwe functie te gebruiken. Als je MacBook niet compatibel is met Ventura, is het helaas niet mogelijk de iPhone-camera te gebruiken.

Om de camera van je iPhone te gebruiken op je MacBook, moet op beide apparaten bluetooth ingeschakeld zijn en moeten de apparaten bij elkaar in de buurt zijn. Zorg ervoor dat je iPhone met de achterzijde naar jou is gericht en in liggende positie is geplaatst, zodat je meteen aan de slag kan zodra de telefoon is verbonden. Verbinden doe je op de volgende manier:

Open een app waarbij je de camera nodig hebt op je MacBook; Klik in de balk boven in het beeldscherm op ‘Video’; Kijk of onder ‘Camera’ jouw iPhone staat; Kies voor ‘Camera van iPhone’.

Staat je iPhone niet tussen de opties? Dan kan het helpen om bluetooth op beide apparaten een keer uit en weer aan te zetten. In de meeste gevallen verbindt je MacBook dan automatisch met je iPhone, zodra je een app als FaceTime of Photo Booth opent. Zo gebruik je gemakkelijk je iPhone als webcam voor je Mac!

Meerdere cameramogelijkheden: Studio Light en Desk View

Nadat je je iPhone als webcam hebt aangesloten heb je de keuze uit verschillende camerafuncties, zoals Studiolicht en Bureauweergave. Eerstgenoemde is een feature die ervoor zorgt dat je gezicht altijd mooi belicht is én die tegelijkertijd de achtergrond donkerder maakt. Op deze manier ben je altijd goed te zien op het beeldscherm.

Bureauweergave is misschien nog interessanter. Deze optie maakt gebruik van de ultragroothoeklens in je iPhone. Deze filmt zó breed dat je het hele bureau in beeld kan brengen als je de iPhone als webcam voor de Mac gebruikt. Enorm handig als je aan anderen wilt laten zien hoe je iets uitpakt of als iets wilt uitleggen.

MacBook kopen? Check de beste deals

Ben je nog op zoek naar een nieuwe laptop? Apple heeft vorige maand een reeks nieuwe MacBook Pro’s gelanceerd, die met de nieuwe M2 Pro- en M2 Max de snelste MacBooks ooit zijn. Check voor de beste MacBook-prijzen onze prijsvergelijker:

