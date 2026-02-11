Deze verborgen functie moet je inschakelen bij je iPhone-agenda

Gebruik je de Agenda-app op je iPhone regelmatig? Dan moet je deze verborgen functie direct inschakelen bij je iPhone-agenda!

Functie voor de iPhone-agenda

Eén van de applicaties die standaard op je iPhone staat is de Agenda-app. Met deze app is het ontzettend gemakkelijk om afspraken, vergaderingen en andere gebeurtenissen bij te houden op je iPhone. Voor veel gebruikers is een fysieke agenda daarom niet meer nodig, in plaats daarvan wordt de Agenda-app op de iPhone bijgehouden. Aan deze applicatie kun je meerdere agenda’s koppelen, zodat je ze allemaal in één overzicht terugziet.

Dit is vooral handig als je verschillende planningen hebt voor bijvoorbeeld je zakelijke en privéleven. In de Agenda-app kun je deze agenda’s koppelen, zodat je niet meer in verschillende applicaties hoeft te zoeken naar je afspraken. Dat is niet alles, want Apple heeft een aantal standaard agenda’s waarop gebruikers zich kunnen abonneren. Deze verborgen functie moet je daarom direct inschakelen bij je iPhone-agenda!

Nederlandse feestdagen toevoegen

Plan je regelmatig ver vooruit in de Agenda-app op je iPhone? Het is dan belangrijk om te weten wanneer bepaalde feestdagen vallen. Zo zie je eenvoudig op welke (week)dagen je vrij bent, bijvoorbeeld op dagen als Koningsdag of Hemelvaartsdag. Apple heeft een speciale functie voor Nederlandse feestdagen, zodat ze automatisch in de Agenda-app op je iPhone verschijnen. Je voegt feestdagen als volgt toe:

Open de Agenda-app op je iPhone; Tik op het kalender-symbool rechtsonder in beeld; Zet tot slot ‘Nederlandse feestdagen’ aan.

Heb je Nederlandse feestdagen aangetikt in de Agenda-app op je iPhone? Alle Nederlandse feestdagen verschijnen dan automatisch in de agenda. Zo zie je precies wanneer Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vallen. Met deze verborgen functie op de iPhone-agenda hoef je alle feestdagen niet meer op te zoeken. In plaats daarvan staan ze standaard in de Agenda-app. Op de iPad vind je de feestdagen op dezelfde manier terug in de Agenda-app van Apple.

Meer iPhone-tips

Het toevoegen van de Nederlandse feestdagen aan de Agenda-app op de iPhone is een gemakkelijke manier om het plannen van activiteiten overzichtelijker te maken. Let wel op, want niet alle Nederlandse feestdagen zijn vrije werkdagen. Controleer in je cao welke feestdagen een vrije dag betekenen, want daar houdt de functie van de iPhone-agenda geen rekening mee. Zo is Bevrijdingsdag niet voor alle Nederlanders ieder jaar een vrije dag.

Zijn de Nederlandse feestdagen al ingeschakeld bij je iPhone-agenda? In dat geval hoef je niks te doen, ze verschijnen ieder jaar opnieuw in de agenda. Op je iPad en Mac verschijnen de feestdagen eveneens, mits je de Agenda-app aan iCloud hebt gekoppeld. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je nog meer uit jouw Apple-apparaat haalt!