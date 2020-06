In 3 stappen overstappen naar een ander iPhone-abonnement

Loopt je mobiele abonnement ten einde en wil je overstappen naar een andere provider of ander abonnement? Dan zijn dit de dingen waar je rekening mee moet houden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Van iPhone-abonnement overstappen

Er zijn verschillende redenen om over te stappen op een ander abonnement. Misschien loopt je huidige abonnement af en wil je naar een andere provider, of stap je van een abonnement met toestel over op een sim only abonnement.

Tegenwoordig is het gelukkig heel gemakkelijk om deze overstap te maken. Om het overzichtelijk te houden nemen we dit proces stapsgewijs met je door.

1. Verlengen, nieuwe abonnement, prepaid of sim only?

De belangrijkste keus die je voor jezelf moet maken is wat voor soort abonnement je wilt. In totaal zijn er vier opties om uit te kiezen, die allemaal hun eigen voor- en nadelen hebben.

Verlengen: heb je een (sim-only) abonnement waar je tevreden over bent en hoef je geen nieuwe smartphone? Dan kun je een abonnement vaak gemakkelijk verlengen. Je blijft dan bij dezelfde provider en spreekt een nieuwe abonnementsduur af. Dit kost het minste werk, vaak benadert de provider jou als je abonnement er bijna op zit. Er verandert in dit geval niks.

heb je een (sim-only) abonnement waar je tevreden over bent en hoef je geen nieuwe smartphone? Dan kun je een abonnement vaak gemakkelijk verlengen. Je blijft dan bij dezelfde provider en spreekt een nieuwe abonnementsduur af. Dit kost het minste werk, vaak benadert de provider jou als je abonnement er bijna op zit. Er verandert in dit geval niks. Nieuw abonnement: ben je na je abonnement ook toe aan een nieuwe smartphone? Dan kun je een iPhone met abonnement aanschaffen. Je kunt hiervoor bij dezelfde provider blijven of overstappen op een concurrent die een betere aanbieding heeft.

ben je na je abonnement ook toe aan een nieuwe smartphone? Dan kun je een iPhone met abonnement aanschaffen. Je kunt hiervoor bij dezelfde provider blijven of overstappen op een concurrent die een betere aanbieding heeft. Prepaid: heb je geen behoefte aan een abonnement? Dan kun je uiteraard ook je smartphone met prepaid gebruiken. Je moet daarvoor handmatig je tegoed ophogen, maar betaalt hierdoor geen maandelijks bedrag meer.

heb je geen behoefte aan een abonnement? Dan kun je uiteraard ook je smartphone met prepaid gebruiken. Je moet daarvoor handmatig je tegoed ophogen, maar betaalt hierdoor geen maandelijks bedrag meer. Sim only: Geen nieuwe smartphone nodig of ga je liever een losse iPhone kopen? Dan kan een sim only-abonnement een handig optie zijn. Zoals de naam al doet vermoeden krijg je hiervoor enkel een nieuwe simkaart met een abonnement, waardoor je maandelijks goedkoper uit bent dan een abonnement met een smartphone.

2. Zoek het abonnement dat bij je past

Heb je een keuze gemaakt uit een van de vier bovenstaande opties? Dan is het nu tijd om op zoek te gaan naar het abonnement dat het beste bij je past. Je kunt daarvoor de websites van Nederlandse providers handmatig afstruinen, of gebruikmaken van onze eigen prijsvergelijker. Daarin kun je met handige filters het aanbod afstemmen op waar jij naar zoekt.

3. Neem contact op met de provider

Zodra je een keuze hebt gemaakt gaat je provider voor jou aan de slag. Wel zo makkelijk, want dat betekent vooral dat je niet handmatig meer zaken hoeft aan te passen.

Let op: ga dus niet zelf je telefoonnummer opzeggen, dan kan een provider deze namelijk niet meer gebruiken om nummerbehoud mogelijk te maken. Lees altijd goed de voorwaarden van je nieuwe abonnement en neem waar nodig contact op met de klantenservice van de provider om je verder te helpen om je overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.