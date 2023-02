Hier vind je je iPhone-abonnementen (en zo kun je opzeggen)

De App Store van Apple maakt het heel gemakkelijk om je te abonneren op apps. Op welke iPhone-apps ben je intussen geabonneerd? En hoe kun je iPhone-abonnement opzeggen? Hieronder laten we het je zien.

Hoe je je abonnementen op de iPhone kunt vinden

Spotify Premium voor je muziek, Dropbox Plus voor je online opslag, Netflix voor je series en Tinder Gold voor je scharrels. Voordat je het weet heb je een rits aan iPhone-abonnementen lopen. Dit is waar je al je iPhone subscriptions vindt:

Open de Instellingen-app van je iPhone; Tik boven op je naam; Tik op ‘Abonnementen’.

Hier zie je een lijst van je iPhone-abonnementen. Let wel: het gaat om apps waarop je je via de App Store hebt geabonneerd. Ook zie je de abonnementen op diensten van Apple, zoals Apple Music.

Onderin is een schakelaar” ‘Ontvangstbewijzen over verlenging’. Elke keer als er een abonnement wordt verlengd, ontvang je een factuur per e-mail. Standaard staat de optie aan, maar je kunt hem hier uitzetten door de schakelaar op grijs te zetten.

Abonnement opzeggen op je iPhone

Een iPhone-abonnement stopzetten is met een paar tikken gedaan. Volg hiervoor de volgende stappen:

Open de Instellingen-app van je iPhone; Tik boven op je naam; Tik op ‘Abonnementen’. Selecteer een app en tik op de rode knop met ‘Zeg abonnement op’. Tik bij het bevestigingsbericht op ‘Bevestig’.

Bij het opzeggen van een iPhone-abonnement blijf je (tenzij het een dienst van Apple betreft) toegang houden totdat je huidige betaling afloopt. Weet je nu al dat je een app-abonnement niet wil verlengen, dan kun je hem dus prima nu alvast annuleren.

Diensten van Apple, zoals Apple Music en Apple TV+ zijn daar een uitzondering op. Zeg je daar je abonnement op, dan heb je direct geen toegang meer. In dat geval kan het slim zijn om nog even te wachten met stopzetten, tenzij je van plan bent de dienst toch niet meer te gebruiken.

Een iCloud opslag-abonnement opzeggen

Wat je in de eerder genoemde lijst met abonnementen niet terugziet, is je iCloud-opslagabonnement. Het opzeggen of wijzigen van dit iPhone-abonnement doe je op een andere plek:

Open de Instellingen-app van je iPhone; Tik boven op je naam; Tik op ‘iCloud’; Selecteer ‘Beheer accountopslag’; Kies ‘Wijzig opslagabonnement’.

Via ‘Downgrade-opties’ kun je je opslagoptie stopzetten of voor een goedkoper iCloud-opslagabbonement gaan. Heb je juist meer opslag nodig, dan is dit ook de plek om te upgraden.

