Veel mensen gebruiken anno 2021 nog steeds een iPhone 6S. De batterij van de smartphone uit 2015 is vrij klein ten opzichte van nieuwere iPhones. Om er toch het maximale uit te halen, hebben we wat tips op een rij gezet. Ook geschikt voor andere iPhones.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 6s batterij: zo kun je de accuduur verlengen

De accu van de Plus-modellen van de iPhone 6s zijn nog redelijk, maar op dat gebied blijft de iPhone 6s toch wat achter op de concurrentie. In dit artikel gaan we in op het verbruik van de iPhone 6s batterij en wat je kunt doen om er zuiniger mee om te gaan, zodat je jouw oplader niet overal mee naartoe hoeft te slepen en toch van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat je telefoon willen gebruiken.

1. Efficiënt verbruik

De iPhone 6S heeft een 1715 mAh accu, terwijl de iPhone 12 al een accu heeft van 2815mAh. Ook vergeleken met toptoestellen van de concurrentie is dat weinig. Toch is er niet direct reden tot paniek, want de iPhone is volgens Apple zo gemaakt dat hij efficiënt werkt. Dat heeft hij vooral te danken aan de A9-chip die samenwerkt met de M9-bewegingscoprocessor. Samen zorgen ze ervoor dat apps en techniek onder de motorkap zuinig werken. De prestaties zijn dan ook niet slecht, maar het kan wel beter.

2. Energiebesparingsmodus

De Energiebesparingsmodus is één van de manieren waardoor het beter kan. Dit schakel je als volgt in:

Open de Instellingen-app; Kies ‘Batterij’ Zet het schuifje achter ‘Energiebesparingsmodus’ aan; Het batterij-icoon wordt geel zodra de modus is ingeschakeld.

Deze functie zorgt ervoor dat je minder energie verbruikt door een paar dingen uit te schakelen. Zo wordt je e-mail niet meer automatisch opgehaald, wordt het ontgrendelen van de spraakassistent door ‘Hé Siri’ te zeggen uitgeschakeld en zet het enkele visuele effecten uit. Ook downloads worden niet automatisch binnengehaald. Daarmee moet je volgens Apple tot een uur langer aan gebruiksduur mee kunnen halen. Je krijgt de optie om deze modus in te schakelen als je accu op 20 procent komt, maar altijd aanzetten kan ook.

3. Schakel batterijvreters uit

In het Batterij-scherm van de iPhone kun je niet alleen de Energiebesparingsmodus aanzetten, ook check je daar welke apps het meeste van je accu vragen. Onder ‘Batterijverbruik’ zie je alle apps die je onlangs hebt gebruikt onder elkaar met daarachter het percentage van wat ze aan energie gevraagd hebben. Daarbij kun je nog kiezen tussen de afgelopen 24 uur of de laatste 7 dagen. Bij sommige apps staat ‘Achtergrondactiviteit’ omdat de app accu heeft verbruikt terwijl je deze niet geopend hebt.

Tik je op ‘Toon Activiteit’, dan staat achter elke app hoe lang je ze op het scherm hebt gebruikt en hoe lang ze op de achtergrond hebben gedraaid. Als je merkt dat een bepaalde app wel heel veel verbruikt, kun je er vervolgens voor kiezen om die app vaker uit te schakelen of om bijvoorbeeld de locatievoorzieningen voor de app uit te zetten.

Op deze manier is het ook mogelijk om bij ontwikkelaars aan te tonen dat hun app teveel energie vraagt. Facebook stond lange tijd bekend als zo’n app. Dat werd toen door het sociale netwerk beaamd en werd hij na meerdere updates een stuk zuiniger.

4. Scherm dimmen en koel houden

Apple zelf heeft ook een paar tips. Zo gaat de Apple sneller leeg bij temperaturen onder de nul graden en boven de 35 graden Celsius. Daar is op een zekere hoogte rekening mee te houden, bijvoorbeeld door de iPhone in de zomer niet in de brandende zon te leggen of door hem in de winter warm te houden. Verder zouden sommige hoesjes er ook voor zorgen dat de iPhone te heet wordt, waarna de accu sneller leegloopt.

Heb je je scherm altijd op de felste stand staan, dan is het misschien handig om hem af en toe wat omlaag te zetten. Dat doe je door het bedieningspaneel te openen en in het balkje met het zonnetje naar beneden te vegen. Heb je automatische helderheid van het scherm aan staan (‘Instellingen > Beeldscherm en helderheid > Pas automatisch aan’), dan hoef je daar niet op te letten. Het display past zich vanzelf aan aan de lichtsterkte in je omgeving.

5. Vliegtuigstand

De laatste stap is een wat forsere. Wil je echt energie besparen maar je iPhone niet uitschakelen (aan- en uitzetten kost ook weer energie), dan kun je hem altijd nog op vliegtuigstand zetten. Hiermee schakel je alle netwerken uit, waardoor je geen telefoontjes meer kan plegen of krijgen. Ook gaat je mobiele data, wifi en Bluetooth uit, wat flink scheelt in energieverbruik. Overigens kun je Bluetooth en wifi via de instellingen wel weer inschakelen.

Vliegtuigmodus kun je op twee manieren aanzetten: door de Instellingen-app te openen en het schuifje bovenin op groen te zetten of door het bedieningspaneel te openen en op het vliegtuigje te tikken.

Lees meer over de iPhone 6s