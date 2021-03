De iPhone 12 is de eerste Apple-telefoon die overweg kan met 5G. Je kunt zelf kiezen of je met de opvolger van 4G aan de slag wil. In dit artikel leggen we uit hoe je 5G op een iPhone aan-/uitzet en geven oplossingen voor veelvoorkomende problemen.

5G activeren op iPhone: zo werkt het

Voor het zover is staan we stil bij de voorwaarden. Je hebt namelijk drie dingen nodig om de nieuwe netwerktechnologie te activeren. Ten eerste moet je in het bezit zijn van een geschikte Apple-telefoon. Vooralsnog kunnen alleen de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max overweg met 5G. Heb je een oudere iPhone? Dan werkt 5G niet.

Verder moet je een mobiel 5G-abonnement hebben. Bij alle grote providers (KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2) zijn deze inmiddels verkrijgbaar. Wel rekenen sommige telefoonbedrijven hier een maandelijks bedrag voor. Tot slot moet je in een gebied zijn waar het 5G-netwerk al beschikbaar is. De opvolger van 4G is nog niet landelijk dekkend, dus check vooral even de dekkingskaart van jouw provider.

Pak je iPhone 12 erbij en open de Instellingen-app; Tik op “Mobiel netwerk”, kies “Opties mobiele data” en vervolgens “Gesprekken en data”; Geef hier aan of 5G altijd, soms of nooit aan moet staan.

Gebruik je twee simkaarten op je iPhone? Dan kies je in het Mobiel netwerk-kopje eerst het nummer waarvoor je de 5G-instellingen wil aanpassen.

Dit betekenen de opties:

5G aan : Wanneer er een 5G-netwerk beschikbaar is, kies je iPhone deze altijd. Hierdoor gaat mogelijk wel de gebruikersduur van je batterij achteruit.

: Wanneer er een 5G-netwerk beschikbaar is, kies je iPhone deze altijd. Hierdoor gaat mogelijk wel de gebruikersduur van je batterij achteruit. 5G automatisch : Je iPhone bepaalt uit zichzelf met welk netwerk hij verbindt. Indien het 5G-signaal niet veel sneller is dan het 4G-signaal, kiest hij laatstgenoemde. Het kost immers meer stroom om via 5G te internetten en daardoor gaat je accu sneller leeg. De iPhone maakt dus de afweging dat het efficiënter is om met 4G te verbinden.

: Je iPhone bepaalt uit zichzelf met welk netwerk hij verbindt. Indien het 5G-signaal niet veel sneller is dan het 4G-signaal, kiest hij laatstgenoemde. Het kost immers meer stroom om via 5G te internetten en daardoor gaat je accu sneller leeg. De iPhone maakt dus de afweging dat het efficiënter is om met 4G te verbinden. LTE: Kies je deze optie, dan maakt je iPhone altijd verbinding via 4G, ook wanneer er een goed 5G-signaal beschikbaar is.

Wanneer 5G op je iPhone niet werkt: 3 tips

Lukt het niet? Check dan eerst of jij je bevindt in een gebied waar het 5G-netwerk al is uitgerold. Dit is namelijk nog lang niet het geval voor heel Nederland. Met name buiten de steden en Randstad is 5G nog lang niet overal beschikbaar. Bovendien verschilt het dekkingsgebied per provider.

Kun je nog steeds geen 5G op je iPhone gebruiken? Ga dan naar de Instellingen-app van je toestel en tik op “Mobiel netwerk”. Zie je hier het kopje “Opties mobiele data” staan? Dan is 5G op je iPhone geactiveerd. Wanneer je dit scherm niet ziet, kun je het best even contact opnemen met je provider. Mogelijk is 5G nog niet voor jouw abonnement geactiveerd.

Tot slot kan het helpen om de vliegtuigmodus even kort aan te zetten, om ‘m vervolgens weer uit te schakelen. Hierdoor kapt je toestel alle mobiele verbindingen kortstondig af om alles weer opnieuw op te starten. Deze optie werkt dus als een soort reset.

