Zo haal je het stille modus-icoontje weg op iPhone 15 Pro (Max)

Het is je vast wel opgevallen: op de iPhone 15 Pro is er nu een nieuw stille modus-icoontje. Leuk, maar als je telefoon altijd op stil staat, heb je er niet zo veel aan. Zo haal je hem weg!

Stille modus op iPhone 15 Pro

We zijn er in 15 jaar behoorlijk aan gewend geraakt: de belsignaalschakelaar aan de zijkant van de iPhone. Zet je hem op oranje, dan worden al je signalen stil gehouden. En zet je hem om, dan komen alle telefoontjes en berichtjes gewoon weer luidruchtig binnen.

Op de iPhone 15 Pro werkt dit echter anders. Dankzij de nieuwe actieknop heb je geen fysieke schakelaar meer, maar een knop die allerlei functies kan hebben, van stille modus tot je zaklamp. Hierdoor moet je iPhone wel op een andere manier duidelijk maken wanneer hij op de stille modus staat, gezien je het niet meer aan het schakelaartje kunt zien. Zie daar, het belletje in de linkerbovenhoek!

Zo haal je het belletje weg

Niet iedereen vindt dat belletje fijn. Want als je je iPhone bijna altijd op stil hebt staan, dan zie je dus ook bijna altijd dat belletje. En dan is hij toch een beetje overbodig. Gelukkig kun je het stille modus-icoontje gemakkelijk weghalen.

Open hiervoor ‘Instellingen’, en navigeer dan naar ‘Horen en voelen’. Je ziet hier als tweede optie ‘Toon in statusbalk’. Wanneer je die schakelaar uitzet, verdwijnt het bel-icoontje volledig. Je kunt dan nog wel zien of je telefoon in de stille modus staat door even je bedieningspaneel te openen met een veeg van de rechterbovenhoek naar beneden.

Haal meer uit de actieknop

Als je de actieknop toch niet gebruikt voor de stille modus, kun je er maar beter alles uit halen! Wist je dat je er meerdere acties tegelijk aan kunt koppelen? Hoe je dat doet, lees je in ons artikel: Zo voeg je meerdere acties toe aan de actieknop op iPhone 15 Pro.

