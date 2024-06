Soms heb je een probleem met je iPhone 15 en dan is resetten de snelste oplossing. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 (Pro Max) resetten: zo doe je dat het snelst

De tijd dat er een aan/uit-knop op de iPhone zat is al jaren voorbij. Maar hoe kun je dan je iPhone 15 (Pro Max) uitzetten? Of even snel resetten? Dat is helemaal niet zo moeilijk. Om je iPhone 15 te resetten voer je de volgende stappen uit.

iPhone 15 (Pro Max) resetten: stappenplan Houd de zijknop en één van de volumeknoppen tegelijkertijd ingedrukt; Wacht tot je de schuifknoppen op het scherm ziet; Sleep de bovenste schuifknop van links naar rechts; Wacht tot de iPhone uitstaat en schakel hem weer in door de zijknop ingedrukt te houden tot het Apple-logo in beeld verschijnt.

Soms heeft het opnieuw starten van je iPhone niet het gewenste resultaat. Dan kun je nog een tweede manier proberen om je iPhone 15 te resetten: een harde reset. Dat doe je op de volgende manier.

Druk op de volume-omhoogknop en laat deze weer los;

Druk daarna snel op de volume-omlaagknop en laat deze weer los;

Houd vervolgens de zijknop ingedrukt en laat deze pas los wanneer het Apple-logo verschijnt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone herstarten en alle inhoud wissen

Wil je de iPhone niet opnieuw starten, maar alle instellingen wissen en hem op die manier resetten? Dan kun je ervoor kiezen om de fabrieksinstellingen van je iPhone 15 te herstellen.

Zorg dat je iPhone voldoende (minstens 50 procent) is opgeladen en ga naar ‘Instellingen > Algemeen’. Scrol vervolgens naar ‘Zet over of stel opnieuw in’ en tik op ‘Wis alle inhoud en instellingen’. Bevestig je keuze en wacht tot de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Wil je meer iPhone-tips? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Dan weet je zeker dat je altijd het laatste nieuws in je mailbox krijgt. Check daarnaast ook onze iPhoned-app!