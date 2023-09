iPhone 15 Pro (Max): zo krijgt de actieknop veel meer taken

Apple geeft je bij de actieknop van de iPhone 15 Pro (Max) een aantal standaard opties, maar je kunt nog veel meer taken aan de button koppelen! Zo werkt dat.

Nieuwe actieknop bij de iPhone 15 Pro (Max)

Apple heeft bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max voor het eerst afscheid genomen van de mute-knop. Bij de nieuwe iPhones wordt deze schakelaar vervangen voor een nieuwe actieknop. Een soortgelijke button zagen we eerder al bij de Apple Watch Ultra en komt nu voor het eerst naar de iPhone. Je kunt bij de nieuwe iPhone zelf bepalen welke actie er wordt uitgevoerd als je de knop indrukt.

Toch blijf je bij het instellen van de actieknop van de iPhone 15 Pro (Max) beperkt tot de opties die Apple je geeft. Je krijgt standaard de keuze uit negen taken om te verbinden aan de knop, zoals het openen van de camera of het aan- en uitzetten van de zaklamp. Je lijkt dus beperkt tot de functies die Apple je geeft, maar via Opdrachten is er véél meer mogelijk met de nieuwe actieknop!

Meer taken toevoegen aan de actieknop

Eén van de negen opties die Apple je geeft is namelijk het koppelen van de Opdrachten-app aan de actieknop. In deze app kun je zelf taken (ook wel shortcuts genoemd) toevoegen, die Apple niet zelf aanbiedt. Met de Opdrachten-app zijn er dus veel meer mogelijkheden bij het instellen van de actieknop. Deze app staat standaard op je iPhone. Heb je de app niet? Dan is die hier te downloaden:

Heb je de Opdrachten-app op je iPhone geïnstalleerd? Dan gaat het koppelen van Opdrachten aan de actieknop als volgt bij de iPhone 15 Pro (Max):

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘Actieknop’; Veeg naar rechts totdat je ‘Opdracht’ ziet; Tik op ‘Kies een opdracht…’; Selecteer de taak die je aan de actieknop wilt koppelen.

Bij de iPhone 15 Pro (Max) kun je nu via Opdrachten zelf instellen wat er gebeurt als je op de actieknop drukt. Je kunt ook hier uit een bepaald aantal acties kiezen, die vooraf door Apple zijn geslecteerd. Zo is het mogelijk om een app naar keuze te openen als je de actieknop indrukt, of om een timer of Shazam te starten. Welke taak je hier kiest is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke voorkeur.

Nog meer opties via de Opdrachten-app

Apple geeft je standaard een aantal opties in de Opdrachten-app, maar het grote voordeel van de app is dat je zelf meer shortcuts kunt toevoegen. Deze worden ontwikkeld door andere iPhone-gebruikers en vind je vaak terug op internet. De actieknop van de iPhone 15 Pro (Max) is pas net verschenen, maar het duurt waarschijnlijk niet lang meer voordat de eerste handige shortcuts op internet worden gedeeld.

Tot dan moet je het doen met de taken die Apple al voor je heeft geselecteerd. Het is aan te raden om een functie aan de actieknop te koppelen, die je vaak uitvoert op je iPhone 15 Pro (Max). Dat scheelt je vaak een paar handelingen, want je hoeft de nieuwe button dan slechts één keer in te drukken. Zo kun je met de actieknop je favoriete app met één druk op de knop openen of een leuk nummer direct herkennen met Shazam.

