iPhone 15 (Pro) pre-order: bereid je voor met deze 6 tips

Morgen is het zover: dan begint de pre-order van de iPhone 15. Ben jij van plan om de telefoon direct te kopen? Bereid je dan alvast voor met deze tips!

iPhone 15 (Pro) vanaf morgen te bestellen

Ben je van plan om de nieuwe iPhone te kopen? Dan hoef je niet lang meer te wachten, want de pre-order van de iPhone 15 begint morgen al. Vanaf vrijdag 15 september 14.00 uur kun je de nieuwe iPhone bestellen. De officiële release van de iPhone 15 is een week later, op vrijdag 22 september verschijnt de telefoon dan in de winkels. Als je het toestel al hebt besteld, is dat ook de dag dat die thuis bij je afgeleverd wordt.

De voorraad van de iPhone 15 Pro Max is vermoedelijk beperkt, door problemen in het productieproces de afgelopen maanden. Het is daarom goed mogelijk dat de telefoon snel uitverkocht is en de levertijden daarna snel oplopen. Ook de andere iPhones krijgen waarschijnlijk snel te maken met lange levertijden. Bereid je daarom alvast goed voor met deze tips!

1. Hoeveel wil je betalen? Dit zijn de prijzen van de iPhone 15

Het is verstandig om van tevoren te bedenken welke uitvoering van de iPhone 15 je wilt kopen. Er zijn dit jaar opnieuw vier iPhones aangekondigd: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Bij alle toestellen krijg je standaard 128 GB aan opslagruimte, bij de iPhone 15 Pro Max is dit 256 GB. En er is goed nieuws, want Apple heeft de prijzen van de nieuwe iPhones dit jaar zelfs verlaagd! Dit zijn de nieuwe prijzen:

2. Bepaal hoeveel opslagruimte je nodig hebt

Je krijgt bij alle iPhones dus minimaal 128 GB aan opslagruimte, dat voor de meeste mensen waarschijnlijk genoeg is. Bepaal voor het kopen van de iPhone hoeveel geheugen je denkt nodig te hebben. Bij de iPhone 15, iPhone 15 Plus en iPhone 15 Pro Max kun je kiezen uit 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB aan opslag. Bij de iPhone 15 Pro Max zijn alleen de laatste drie opties beschikbaar.

Hoe meer opslag je kiest, hoe duurder de iPhone 15 is. Vaak is het niet nodig om enorm veel geheugen bij een iPhone te kopen, want met een iCloud-abonnement is het veel goedkoper om de opslagruimte uit te breiden. Zo bespaar je al snel honderden euro’s bij het kopen van een nieuwe iPhone. Bekijk hier welke iCloud-abonnementen er zijn.

Goed om te weten: de goedkoopste iPhones (en dus de toestellen met de minste opslagruimte) zijn ook het populairst. Wees er dus snel bij als je een iPhone 15 met 128 GB wilt kopen, want die zijn het snelst uitverkocht!

3. Welke kleur vind je het mooist?

Apple heeft dit jaar weer een nieuw kleurenpalet ontworpen voor de iPhone 15. De iPhone 15 en de iPhone 15 Plus zijn verkrijgbaar in dezelfde vijf kleuren. Die kleuren hebben deze keer geen namen zoals middernacht of sterrenlicht, maar heten gewoon zwart, blauw, groen, geel en roze. De iPhone 15 en de iPhone 15 Plus zijn gemaakt van aluminium, met een achterkant van gehardend doorkleurd glas.

Bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max heb je de keuze uit vier kleuren. Deze tinten hebben uitgebreidere benamingen dan die van de iPhone 15 (Plus). Dat komt door het gebruikte materiaal in de behuizing. De kleuren heten zwart titanium, wit titanium, blauw titanium en naturel titanium. Zoals je door de naam al kunt raden hebben de Pro-modellen een titanium behuizing, dat is voor het eerst bij de iPhone.

Welke kleur je moet kiezen is natuurlijk heel persoonlijk én de opties hangen nogal af van de iPhone 15-versie die je kiest. Vind je de kleuren van de iPhone 15 Pro (Max) mooier? Dan moet je direct veel meer betalen. Het is daarom van tevoren handig om te bedenken of je een hoesje gaat gebruiken, want dat maakt de kleur van de iPhone direct een stuk minder belangrijk.

4. Bepaal waar je de iPhone 15 wilt kopen

De pre-order van de iPhone 15 begint op 15 september om 14:00 uur ‘s middags. Je kan de nieuwe iPhones dan bestellen bij de (digitale) Apple Store, of bij andere (online) aanbieders. Bekijk van tevoren waar je jouw iPhone wilt bestellen, zodat je morgen direct bij die aanbieder een bestelling kunt plaatsen. Wil je bij Apple zelf pre-orderen? Download dan alvast de app van de Apple Store:

Het is aan te raden om morgen iets voor 14.00 uur meerdere tabbladen te openen, bij verschillende aanbieders. Als je favoriete kleur dan ergens uitverkocht is, kun je het snel nog ergens anders proberen. Log overal ook alvast in met je account, zodat je zeker weet dat er geen problemen zijn met je wachtwoord. Zo hoef je in ieder geval niet je wachtwoord opnieuw aan te vragen, terwijl de verkoop van de iPhone 15 al is gestart.

5. Controleer hoeveel je huidige iPhone waard is

Vind je de nieuwe iPhones aan de dure kant? Dan kun je misschien nog geld krijgen voor je oude toestel! Er zijn verschillende manieren om van je oude iPhone af te komen, zo kun de telefoon inruilen bij Apple zelf. Hier krijg je vaak (te) weinig geld voor het apparaat, dus het is verstandiger om de iPhone zelf te verkopen na de pre-order van de iPhone 15. In deze tip vertellen we alles over het verkopen of inruilen van je oude iPhone.

6. Het belangrijkste: wees op tijd

Als je de nieuwe iPhone zo snel mogelijk in huis wilt hebben, is het belangrijkste natuurlijk dat je er morgen op tijd bij bent. Het is niet bekend hoe groot de voorraad van de nieuwe iPhones is in Nederland, naar verluidt is vooral de iPhone 15 Pro Max maar beperkt beschikbaar. Het is de verwachting dat de levertijd van de andere iPhone ook snel oploopt, zeker van de uitvoering met 128 GB.

Zorg er daarom voor dat je morgen iets voor de start van de pre-order van de iPhone 15 klaar zit. De nieuwe iPhones zijn vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd te bestellen, probeer dus al iets eerder ingelogd te zijn op alle sites én alle tabbladen geopend te hebben. Houd je Rabo Scanner of ander betaalapparaat bovendien bij de hand, zodat je direct een betaling via internetbankieren kunt doen!

Hier kun je de nieuwe iPhones pre-orderen

Als je de iPhone 15 morgen wilt pre-orderen kun je het toestel los kopen, of je sluit direct een nieuw abonnement af. Dit zijn alle opties bij de iPhone 15!

Meer weten over de iPhone 15?

Ben je enthousiast over de reeks nieuwe iPhones en wil je voor de pre-order alvast meer weten over de iPhone 15? Lees dan hier alles over alle nieuwe iPhones van dit jaar. Heb je het Apple-event dinsdagavond gemist? Bekijk dan hier wat Apple heeft aangekondigd tijdens het iPhone 15-event!

