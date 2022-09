De iPhone 14 Pro (Max) heeft aantal nieuwe mogelijkheden gekregen. Wij vertellen je alles over de belangrijkste functies die je echt moet checken na het opstarten van je nieuwe iPhone!

iPhone 14 Pro: 4 nieuwe functies die je even moet checken

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hebben een aantal nieuwe functies die je even moet checken als je de iPhone net hebt ingesteld. Deze instellingen zijn specifiek voor de iPhone 14 Pro (Max) en vind je dus niet terug op de regulieren iPhone 14.

iPhoned heeft de belangrijkste van deze instellingen en functies al voor je op een rij gezet. Doorloop ze even, dan weet je zeker dat je (nieuwe) iPhone straks helemaal naar wens is ingesteld!

1. Foto’s maken in 48 megapixel

De iPhone 14 Pro (Max) kan foto’s in 48 megapixel maken. Stiekem maakt hij altijd al foto’s in deze stand, maar je iPhone voegt automatisch 4 pixels bij elkaar en maakt er dan 1 pixel van. Het resultaat is dat je dan toch nog een 12 megapixelfoto krijgt.

Wanneer je echt een 48 megapixelfoto wilt hebben, moet je dit even instellen. Dat doe je op de volgende manier.

Ga naar ‘Instellingen’;

Scrol naar beneden en kies voor ‘Camera’;

Tik op ‘Bestandsstructuren;

Zet de functie ‘Apple ProRAW’ aan;

Kies eronder voor ’48 MP’.

Let op! Je moet de functie dan ook even in de camera-app aanzetten. Dat doe je door op de knop ‘Raw’ te klikken. Wanneer je 48 megapixelfoto’s maakt, zijn de bestanden wel een stuk groter. Een gemiddelde foto kost je dan 60 tot 70MB aan opslagruimte.

2. Stel de actiemodus in voor weinig licht

Elke iPhone 14 heeft een nieuwe actiemodus waarmee je nog minder last hebt van trillingen en bewegingen in video’s die je zelf maakt. Om de actiemodus aan te zetten wanneer je een video schiet, tik je in de camera-app op de knop in de linker bovenhoek (het icoontje met het rennend mannetje).

Om deze optie te gebruiken moet je wel op plekken met veel licht schieten. Je kunt in de instellingen van je iPhone ook de optie aanzetten zodat je de functie in slechtere lichtcondities kunt gebruiken. Je raakt dan wel een beetje van de stabilisatie kwijt.

Open de ‘Instellingen’;

Ga naar ‘Camera > Neem video op’;

Scrol naar beneden en zet de schuifknop bij ‘Actiemodus minder licht’ op aan.

3. iPhone opstartgeluid

Bij de iPhone 14 kan je nu een nieuw opstartgeluidje (en afsluitgeluidje) instellen. Opvallend is dat deze nieuwe functie ook echt alleen op de iPhone 14-modellen beschikbaar is. Deze optie vind je hier:

Open ‘Instellingen’ en ga naar ‘Toegankelijkheid’;

Ga naar ‘Audio/Visueel’;

Zet de schuifknop aan bij ‘Geluiden voor aan- en uitzetten’.

4. Always-on display aan- of uitzetten

Een andere nieuwe functie op de iPhone 14 Pro (Max) is het always-on scherm. Wanneer je de iPhone vergrendelt wordt normaal het scherm zwart. Maar met het always-on scherm kun je nog steeds de tijd (en zelfs de achtergrond) op het scherm zien.

De opties voor het always-on scherm vind je in ‘Instellingen > Scherm en helderheid’. Meer weten? Lees dan onderstaand artikel nog even door!

Lees meer: iPhone 14 always-on uitzetten – zo bespaar je de batterij

iPhone 14 (Pro) kopen

Wil je de iPhone 14 Pro (Max) kopen? Check dan onze iPhone 14 Pro-prijsvergelijker en iPhone 14 Pro Max-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je niet teveel gaat betalen!

Apple iPhone 14 Pro prijzen vergelijken

Apple iPhone 14 Pro Max prijzen vergelijken

