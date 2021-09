Tip: Zo schiet je macrofoto’s met de iPhone 13 Pro (Max)

Met de iPhone 13 Pro (Max) kun je voor het eerst macrofoto’s maken. Dat betekent dat je heel dicht bij je onderwerp kunt komen voor een mooie close-up. Wij laten zien hoe het werkt.

Macrofoto’s met de iPhone 13 Pro: zo doe je dat

Apple heeft de camera’s van de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max flink verbeterd. Zo bevatten ze grotere sensoren voor meer detail en laten de lenzen meer licht binnen. De nieuwe ultragroothoeklens van beide modellen bevat bovendien een leuk trucje: je kunt er macrofoto’s mee maken.

Macrofoto’s zijn close-ups van kleine onderwerpen zoals bloemen of insecten. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om de details in een groter geheel laten zien. Met de iPhone 13 Pro (Max) kun je heel dichtbij komen: tot wel twee centimeter van je onderwerp!

Zo werkt het:

Open de camera-app op je iPhone 13 Pro (Max); Zorg dat de camera-app op ‘Foto’ staat; Kies je compositie en kom zo dichtbij als je wil; Klik op de sluiterknop als de iPhone heeft scherpgesteld op je onderwerp.

Je hoeft dus geen aparte macromodus te selecteren, zoals op veel andere smartphones het geval is. Als je dichter dan 14 centimeter bij je onderwerp komt, schakelt de iPhone 13 Pro automatisch over op de ultragroothoekcamera om macrofoto’s te kunnen maken.

Dat is overigens niet altijd wenselijk. Als je een onderwerp van dichtbij fotografeert, krijg je normaal gesproken een natuurlijke scherptediepte. Die gaat met met de macrofunctie grotendeels verloren. Apple komt daarom binnenkort met een update voor de macromodus van de iPhone 13. Vanaf dat moment kun je ervoor kiezen om deze zelf aan of uit te zetten.

Meer over de camera’s van de iPhone 13 Pro (Max)

Zoals gezegd hebben alle camera’s van de iPhone 13 Pro (Max) grotere sensoren. Daarmee moet je betere foto’s en video’s schieten. Apple heeft daarnaast een aantal nieuwe functies toegevoegd. Met de Filmmodus kun je nu bijvoorbeeld films maken met een mooi scherptediepte-effect. Later dit jaar is het ook mogelijk om video’s op te nemen in het ProRes-formaat, dat voor een nog hogere kwaliteit moet zorgen.

