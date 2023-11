iPhone 13 of iPhone 14: welke moet je kopen in 2023?

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe telefoon te kopen, maar weet je nog niet welke je moet kiezen? Wij vertellen je of je in 2023 beter een iPhone 13 of een iPhone 14 kunt kopen!

iPhone 13 of een iPhone 14?

Apple heeft de iPhone 15 al een tijd geleden onthuld, waardoor dit hét moment is om een oudere iPhone te kopen. Eerdere modellen dalen altijd flink in prijs wanneer Apple een nieuwe iPhone heeft onthuld. Daardoor betaal je nu veel minder voor een iPhone 14 en is de prijs van de iPhone 13 zelfs nog lager geworden. Zo betaal je voor de iPhone 14 nu € 768,- en voor de iPhone 13 nog maar € 664,-.

De prijs is dus een flink verschil, maar op andere vlakken zijn de toestellen vrijwel gelijk. Zo hebben de iPhone 13 én de iPhone 14 de A15 Bionic-chip, al is de processor in de iPhone 14 wel iets verbeterd. Twijfel je nog welke van de twee je dit jaar nog wilt kopen? Wij zetten een aantal verschillen voor je onder elkaar en vertellen of je de iPhone 13 of 14 het best kunt kopen in 2023.

Van binnen: iPhone 14 is geavanceerder

Als we naar de hardware kijken is het geen verrassing dat de iPhone 14 geavanceerder is. Het is immers een nieuwe telefoon dan de iPhone 13, waarbij Apple functies als SOS-noodmelding en Crashdetectie heeft toegevoegd. Dit zijn features die je in praktijk (hopelijk) nooit nodig hebt, omdat je ze alleen in noodgevallen nodig hebt. Dit verschil merk je dus nauwelijks in het dagelijks gebruik van de telefoons.

De iPhone 13 en de iPhone 14 draaien op de A15 Bionic-chip, die bij de iPhone 14 iets is verbeterd. Het verschil is nauwelijks merkbaar, beide toestellen zijn ontzettend snel. Daarnaast gaat de batterij van de iPhone 14 een uurtje langer mee en heeft het toestel een camera die meer licht binnenlaat. Hierdoor kan de iPhone 14 onder slechte lichtomstandigheden mooiere foto’s maken.

Dat is ook het enige verschil wat betreft de camera, want zowel de iPhone 13 als de iPhone 14 heeft enkel 12-megapixelcamera’s. Voor een 48-megapixelcamera moet je bij de iPhone 14 Pro (Max) of iPhone 15 zijn. De iPhone 14 onderscheidt zich wel nog op het gebied van werkgeheugen, dat is namelijk 6GB tegenover 4GB RAM bij de iPhone 13. Daardoor werkt de iPhone 14 net iets soepeler, vooral als er wordt geschakeld tussen verschillende apps.

Van buiten: vrijwel geen verschillen tussen de iPhones

Kijk je vooral naar het design van de iPhones? Dan zie je bijna geen verschil. Beide telefoons hebben een 6,1-inch scherm, aluminium behuizing en een glazen achterkant. De iPhone 14 is iets dikker geworden, maar het verschil van 0,15 millimeter is eigenlijk te verwaarlozen. De iPhone 13 heeft daarnaast iets minder ronde hoeken, maar ook daar merk je vrij weinig van.

Het grote verschil zit hem in de kleuren van de toestellen. De iPhone 13 is verschenen in de tinten paars, blauw, middernacht (zwart), sterrenlicht (wit), groen en rood. Bij de iPhone 14 heb je de keuze uit middernacht, sterrenlicht, blauw, paars, geel en rood. De kleuren zijn dus het grootste verschil tussen de telefoons wat betreft het ontwerp. Het is natuurlijk je persoonlijke voorkeur welk design je het mooiste vindt.

iPhone 13 iPhone 14

Conclusie: welke iPhone kun je het beste kopen?

De verschillen tussen de iPhone 13 en de iPhone 14 zijn enorm klein, terwijl je voor de nieuwere iPhone wel veel meer betaalt. Het is daarom aan te raden om voor de iPhone 13 te kiezen, want daarmee bespaar je al snel veel geld. De iPhone 13 heeft vrijwel dezelfde functies als de iPhone 14, waardoor je niet veel mist als je voor het oudere model kiest.

Het voordeel is dat de iPhone 14 vermoedelijk een jaar langer ondersteuning heeft voor de iOS-updates. Toch zit je bij de iPhone 13 de komende jaren nog goed, want Apple brengt jarenlang updates uit voor iPhones. De kleine verschillen tussen de iPhone 13 en de iPhone 14 merk je dagelijks eigenlijk niet, waardoor de iPhone 13 de absolute aanrader is. Bekijk de beste prijzen in onze prijsvergelijker!

