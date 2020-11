In iPhone 12 Studio kun je je nieuwe iPhone virtueel combineren met verschillende hoesjes en kaarthouders. Zo weet je voor aankoop hoe de set eruitziet. Vergelijken is heel eenvoudig.

Lees verder na de advertentie.

Met iPhone 12 Studio vergelijk je hoesjes en kaarthouders

Apple verkoopt weer diverse hoesjes voor de iPhone 12. Daarnaast zijn er dit jaar ook kaarthouders verkrijgbaar waarin je bijvoorbeeld je pinpas kunt bewaren. Zowel de iPhones als de accessoires zijn beschikbaar in verschillende kleuren. Je kunt dus kiezen uit ontelbare combinaties.

Daarom heeft Apple iPhone 12 Studio opgezet. Met deze tool check je eenvoudig hoe je iPhone 12 eruitziet met het hoesje en de kaarthouder van jouw keuze. Toch niet helemaal tevreden? Kies dan voor een andere combinatie.

Zo werkt het:

Ga naar de website. Deze werkt alleen op smartphone en tablet; Kies voor de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro of iPhone 12 Pro Max; Scroll naar beneden en klik op ‘Design’; Kies een kleur voor je iPhone, Case (hoesje) en Wallet (kaarthouder); Je kunt jouw combinatie nu eventueel downloaden en delen op sociale media.





Deze tool is vergelijkbaar met Apple Watch Studio, waarmee je je Apple Watch kunt personaliseren. Apple maakt het zo gemakkelijk om een beeld te krijgen van jouw nieuwe aankoop met de diverse accessoires.

MagSafe maakt nieuwe accessoires mogelijk

Dat Apple hoesjes verkoopt voor haar iPhones is niets nieuws. De kaarthouders zijn dat wel. Je kunt deze kleine portemonneetjes gewoon op je iPhone klikken. Dat is mogelijk dankzij de magneten in de iPhone 12. Die zijn bedoeld om je iPhone op te kunnen laden met MagSafe. Tegelijk maken ze ook nieuwe accessoires zoals de kaarthouders mogelijk.

Houd er wel rekening mee dat opladen niet lukt als er een kaarthouder op je iPhone 12 zit. De afstand tussen de iPhone en de MagSafe-lader is dan vermoedelijk te groot. Apple heeft het laden in deze situatie mogelijk ook bewust uitgeschakeld. De magnetische krachten zouden je pinpas kunnen beschadigen.

Lees het laatste nieuws over Apple