Ga jij aan de slag met de iPhone 12 of iPhone 12 Pro? Check dan onze beginnersgids waarmee je alles uit je nieuwe toestel haalt.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 (Pro) beginnersgids

Hoewel Apple het heel toegankelijk maakt om met een nieuwe iPhone aan de slag te gaan, zijn er ook genoeg dingen die het bedrijf niet vertelt. Daar komt iPhoned om de hoek kijken. In deze beginnersgids zetten we alles op een rij wat jij als kersverse iPhone 12 of iPhone 12 Pro-eigenaar moet weten.

Gegevens (veilig en snel) overzetten doe je zo

Laten we beginnen met de basis: als je de iPhone 12 of 12 Pro uit de doos haalt, is het eerst tijd om gegevens over te zetten. Of je nu een iPhone hebt of de overstap maakt van een Android-telefoon: met een paar stappen kun je aan de slag.

Hoe dit precies werkt leggen we stap voor stap voor je uit in onderstaande tips. Van het synchroniseren van je simcontacten tot het veilig overzetten van je bestanden, en het overdragen van een Apple Watch van de ene iPhone naar de andere.

De belangrijkste vernieuwingen per iPhone

Wat er precies nieuw is voor jou hangt af van de smartphone waar je van overstapt. Om dat overzichtelijk te maken, kijken we per iPhone wat er nu eigenlijk nieuw is wat iPhone 12 functies betreft.

iPhone 6S (Plus) en iPhone 6 (Plus): Heb je een iPhone 6S of ouder, dan is de iPhone 12 (Pro) op alle vlakken compleet nieuw. Van het schermvullende nieuwe design tot draadloos opladen, Face ID en een veel snellere chip. Wij raden aan om direct de camera uit te proberen, want zowel met de camera op de achterkant als de voorkant maakt de iPhone 12 een enorme stap vooruit.

iPhone SE: Hoewel het design van de iPhone 12 wel doet denken aan dat van de SE, is voor de rest alles anders. Van Face ID tot de nieuwe A14-chip en de sterk verbeterde camera. Het zal even wennen zijn aan het grotere formaat, al brengt Apple met de iPhone 12 mini ook weer een kleinere iPhone uit.

iPhone 7 (Plus): Net als de iPhone 6 is de stap voorwaarts enorm als je van een iPhone 6S overstapt. Touch ID maakt plaats voor Face ID, wat veiliger en makkelijker in gebruik is. Met de Nachtmodus van de camera worden hele nieuwe dingen mogelijk, waardoor foto’s van je 7 er in een klap hopeloos verouderd uitzien.

iPhone 8 (Plus): De iPhone 8 is anno 2020 nog steeds prima te gebruiken, kan draadloos worden opgeladen maar ziet er inmiddels wel wat verouderd uit. Met het nieuwe design en voorkantvullende scherm voelt de iPhone 12 op ieder vlak helemaal nieuw aan.

Ook de camera maakt dankzij de extra groothoeklens nieuwe dingen mogelijk, en met de Nachtmodus gaan de foto’s die je in het donker maakt er zichtbaar op vooruit. Zonder dat jij daar zelf iets voor hoeft te doen.

iPhone X en iPhone XS (Max): Hoewel je met een iPhone X en XS al bekend bent met het voorkantvullende scherm, Face ID en draadloos laden is er nog steeds heel wat nieuws om te ontdekken. Uiteraard is het design aangepast, maar vooral de camera is met de komst van de Nachtmodus een stuk beter. De groothoeklens zorgt daarnaast voor nieuwe mogelijkheden. Stap je over naar de iPhone 12 Pro? Dan werken augmented reality-apps een stuk beter dankzij de LiDAR-scanner.

iPhone XR en iPhone 11 (Pro): De iPhone XR en iPhone 11 hadden nog een lcd-scherm, maar ook de iPhone 12 heeft nu een schitterend oled-display. Dat zorgt voor smallere schermranden en een zichtbaar betere beeldkwaliteit. Daarnaast zijn de camera’s verder verbeterd, met bijvoorbeeld ondersteuning voor de Nachtmodus op de frontcamera’s. En uiteraard zijn de iPhone 12-modellen de eerste die 5G ondersteunen, al heb je daar momenteel in Nederland nog niet heel veel aan.

5 apps om alles uit je nieuwe toestel te halen

Wil je echt alles uit je iPhone 12 (Pro) halen? Dan zijn er een aantal apps die je direct kunt installeren om specifieke functies te testen of aan anderen te laten zien. Deze 4 zijn wat ons betreft onmisbaar.

1. Halide

De ultieme fotografie-app is sinds gisteren helemaal klaar voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. De app ondersteunt Apple ProRAW en maakt het nog makkelijker om schitterende foto’s in RAW-kwaliteit te schieten. Hoewel de app uitpuilt van de opties weet Halide het toch overzichtelijk en toegankelijk te houden. Een must voor iedereen die aan de slag wil met de nieuwe iPhone-camera.

Halide Camera Lux Optics Incorporated 9 (492 reviews) € 9,99 via App Store via App Store

2. The Last Campfire

Bij iedere iPhone 12 (Pro) krijg je drie maanden gratis Apple Arcade, de gamingdienst van Apple. Ben je op zoek naar een spel om de grafische kwaliteit van je iPhone te testen? Dan raden we The Last Campfire aan. Deze prachtige avonturengame is niet alleen leuk om te spelen, maar ziet er ook nog eens schitterend uit.

The Last Campfire Hello Games 9,8 (33 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Asphalt 9

Heb je geen zin in Apple Arcade of wil je liever een racegame spelen? Dan is Asphalt 9 zeker degene die op grafisch vlak goed laat zien waar de iPhone 12 en 12 Pro toe in staat zijn. Scheur over realistische banen alsof je een consolegame aan het spelen bent, maar dan in de palm van je hand. Dat Asphalt 9 gratis te downloaden en spelen is, is een fijne bijkomstigheid.

Asphalt 9: Legends Gameloft 9,4 (18092 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Authy

Als je jouw accounts beveiligd hebt met tweestapsverificatie en daar een authenticatie-app voor gebruikt, moet je deze codes in veel gevallen handmatig overzetten. Best een gedoe, maar als je dit nu direct doet met de app Authy is dat direct de laatste keer.

Deze alom geprezen authenticatie-app ondersteunt iCloud, zodat de codes gewoon worden overgezet als je in de toekomst naar een andere iPhone overstapt. Alvast bedankt namens je toekomstige zelf.

Twilio Authy Authy Inc. 9,2 (268 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. De iPhoned-app

In de categorie ‘schaamteloze zelfpromotie’: onze gratis iPhoned-app staat iedere dag vol met nieuws, tips, reviews van de beste apps en alles wat je moet weten om het maximale uit je Apple-apparaten te halen. De komende weken lees je uiteraard alle tips die jij nodig hebt om een vliegende start te maken met je nieuwe toestel.

IP BigSpark B.V. 9,2 (7494 reviews) Gratis via App Store via App Store

Check onze iPhone 12 eerste indruk

iPhoned kon al iets eerder aan de slag met de iPhone 12. Onze eerste ervaringen hebben we voor je op een rijtje gezet in een uitgebreide eerste indruk. Van het design tot de nieuwe camera en het sterk verbeterde scherm: we hebben alles al vluchtig aan de tand gevoeld. Uiteraard zijn we ook razend benieuwd naar jullie eerste ervaringen met je nieuwe iPhone!