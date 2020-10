Apple verkoopt bijna alleen nog maar iPhones met een voorkantvullend scherm. Heb je de nieuwe iPhone 12 gekocht? Lees hier hoe je het toestel herstart, herstelt en meer.

iPhone 12 herstellen: zo werkt het

Sinds de iPhone X heeft de iPhone een voorkantvullend display. Hiermee nam Apple afscheid van de bekende homeknop om het scherm groter te maken zonder het toestel te vergroten. Alleen voor de iPhone SE 2020 maakte de homeknop een comeback, maar als je nu van een iPhone 8 of ouder overstapt naar een iPhone 12, is deze nieuwe manier van bedienen misschien even wennen.

In dit artikel geven we je een korte spoedcursus waarin we de handige herstelfuncties van de iPhone 12 voor je uitleggen. De bediening werkt hetzelfde voor elk iPhone 12-model.

Het begint met de knoppen: er zijn namelijk maar drie knoppen te vinden op de iPhone 12: twee volumeknoppen aan de linkerzijkant en een aan/uit-knop aan de rechterkant van het toestel. Bij gebrek aan een homeknop heb je deze knoppen nodig om bepaalde acties uit te voeren.

1. De iPhone 12 in- of uitschakelen

Het simpele in- en uitschakelen werkt bij de iPhone 12 net even anders dan bij oudere iPhones met een homeknop. Je schakelt de iPhone 12 uit door de aan/uit-knop aan de rechterkant tegelijkertijd met één volumeknop ingedrukt te houden.

Vervolgens kun je de ‘zet uit’-knop naar rechts vegen om de iPhone uit te schakelen. Je schakelt de iPhone 12 vervolgens weer in door de aan/uit-knop lang ingedrukt te houden.

2. Geforceerd herstarten

Het is niet te hopen, maar het kan natuurlijk dat je iPhone 12 blijft hangen. Op zo’n moment is de snelste oplossing om je iPhone even helemaal uit- en weer aan te zetten. Dat werkt als volgt:

Druk op de volume omhoog-knop; Druk op de volume omlaag-knop; Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot het scherm op zwart gaat.

3. Schakel herstelmodus in

Om je iPhone 12 in de herstelmodus te krijgen, moet je deze allereerst aan je laptop koppelen met een Lightning-kabel. Is het de eerste keer dat je deze aansluit, dan zul je eerst moeten bevestigen op je iPhone dat je deze computer vertrouwt. Tik eerst op je iPhone op ‘Vertrouw’ en voer vervolgens je toegangscode in. Volg daarna onderstaande stappen:

Druk op de volume omhoog-knop; Druk op de volume omlaag-knop; Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot je op je computer een melding krijgt dat de iPhone is gekoppeld.

Heb je een MacBook, dan krijg je automatisch een melding via Finder. Vanaf hier kun je je iPhone herstellen. Om de herstelmodus weer uit te schakelen, dien je de aan/uit-knop weer lang ingedrukt te houden tot het koppelscherm weer verdwijnt. Je iPhone start dan weer opnieuw op zoals normaal.

4. DFU-modus inschakelen

Om een oudere iOS-versie te herstellen of omdat er een ander technisch probleem is, kun je de DFU-modes inschakelen. Dat gaat wat ingewikkelder dan de herstelmodus. Volg daarvoor deze stappen:

Koppel je iPhone aan je laptop of pc; Druk op de volume omhoog-knop; Druk op de volume omlaag-knop; Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt; Terwijl je de aan/uit-knop ingedrukt houdt, houd je ook de volume-knop 5 seconden ingedrukt; Laat de aan/uit-knop los en houd de volume omlaag-knop nog eens 10 seconden ingedrukt.

Als de DFU-modus is ingeschakeld, zou je iPhone-scherm zwart moeten blijven. Zie je een Apple-logo, dan is het niet gelukt om de DFU-modus in te schakelen. Probeer het dan opnieuw. Op je laptop of pc start vervolgens de DFU-modus. Als je deze modus vervolgens weer wil uitschakelen doe je het volgende:

Druk op de volume omhoog-knop; Druk op de volume omlaag-knop; Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot er een Apple-logo verschijnt. De iPhone start weer op zoals normaal.

5. Face ID tijdelijk uitschakelen

Had je hiervoor je een iPhone 8 of ouder, dan heb je nu voor het eerst Face ID. Met deze slimme techniek scant je iPhone je gezicht in plaats van je vingerafdruk om je iPhone te ontgrendelen. In sommige situaties werkt Face ID echter niet, bijvoorbeeld als je een mondkapje op hebt. Om Face ID tijdelijk uit te schakelen, volg je deze stappen:

Houd allereerst één volumeknop en de aan/uit-knop ingedrukt; Druk vervolgens op het kruisje onderin het scherm waaronder ‘Annuleer’ staat; Vervolgens zul je eerst de toegangscode in moeten voeren om Face ID opnieuw in te schakelen.

6. SOS-noodmelding

De iPhone 12 heeft een handige manier om snel een noodoproep te doen. Deze functie contacteert direct de hulpdiensten. Gebruik de SOS-noodmelding dan ook alleen bij noodgevallen. Om automatisch 112 te bellen, moet je één volumeknop en de aan/uit-knop tegelijk ingedrukt houden. Je iPhone telt af, waarna de hulpdiensten worden gebeld.

Je kunt ook de slider voor SOS-noodmelding naar rechts vegen als je de volumeknop en aan/uit-knop korter ingedrukt houdt, zoals je ook zou doen om de iPhone uit te schakelen.

Het is ook mogelijk om in te stellen dat er een noodoproep wordt gedaan als je de aan/uit-knop vijf keer snel achter elkaar indrukt. Ga hiervoor via de Instellingen-app naar ‘Noodmelding’ en schakel ‘Bel met zijknop’ in.

