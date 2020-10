iPhone 12 en Dolby Vision: alles over video’s maken in superhoge kwaliteit

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro ondersteunen een nieuwe videostandaard met Dolby Vision: daarmee film je in extra hoge kwaliteit en in HDR. In deze tip lees je alles over hoe je deze functie kunt gebruiken.

iPhone 12 en Dolby Vision uitgelegd

De iPhone 12 (Pro) hebben uitstekende camera’s om foto’s mee te maken, maar vooral op videogebied doen de apparaten een grote stap vooruit. Dat draait allemaal om Dolby Vision.

Wat is Dolby Vision?

Dolby Vision is een nieuwe videostandaard die tot 60 keer meer kleuren kan tonen in video’s. Tot nu toe werd Dolby Vision vooral gebruikt door professionele filmstudio’s.

De vier iPhone 12-toestellen zijn de eerste smartphones die deze videostandaard naar de smartphone brengen. Apple vergroot hiermee zijn voorsprong wat de kwaliteit van video-opnames op een smartphone betreft.

Wat heb je in de praktijk aan Dolby Vision?

Maar wat betekent dat nu in de praktijk voor de filmpjes die je maakt. Allereerst stapt de iPhone 12 ten opzichte van de iPhone 11 over van 8-bits naar 10-bits High Dynamic Range (HDR). Daardoor kan de camera tot 700 miljoen kleuren registreren, met een hoge helderheid.

Dat zorgt voor filmpjes met kleuren die van je scherm afspatten, wat je dus vooral merkt als je kleurrijke scenes vastlegt. Ondertussen blijven de zwarttinten extra diep, zodat er een sterk contrast ontstaat wat op zijn beurt weer voor extra gedetailleerde beelden zorgt.

Dolby Vision inschakelen doe je zo

Als je video’s wilt maken in Dolby Vision, moet je dit nog wel even aanzetten in de instellingen. Dit werkt als volgt:

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Camera’; Kies ‘Neem video op’ Activeer ‘HDR-video’

Dolby Vision op de iPhone 12 vs iPhone 12 Pro

Hoewel alle iPhone 12-modellen Dolby Vision ondersteunen, is er wel een verschil zichtbaar tussen de reguliere iPhone 12 en de iPhone 12 Pro. De iPhone 12 en iPhone 12 mini kunnen namelijk maximaal Dolby Vision opnemen in 4K met 30 frames per seconde. De iPhone 12 Pro en Pro Max kunnen in 4K Dolby Vision opnemen met 60 frames per seconde.

iPhone 12: Dolby Vision, 4K, HDR, 30 frames per seconde

Dolby Vision, 4K, HDR, 30 frames per seconde iPhone 12 mini: Dolby Vision, 4K, HDR, 30 frames per seconde

Dolby Vision, 4K, HDR, 30 frames per seconde iPhone 12 Pro: Dolby Vision, 4K, HDR, 60 frames per seconde

Dolby Vision, 4K, HDR, 60 frames per seconde iPhone 12 Pro Max: Dolby Vision, 4K, HDR, 60 frames per seconde

Deze verdubbeling van het aantal frames zorgt ervoor dat video’s er vloeiender uitzien, omdat het beeld dertig keer per seconde extra vernieuwd kan worden.

Waar kun je Dolby Vision-video’s op kijken?

Het nadeel is dat een apparaat eerst Dolby Vision moet ondersteunen voordat je er een video erop kunt bekijken in deze kwaliteit. In het geval van de iPhone 12 betekent dit dat de video’s er het mooiste uitzien als je ze op de iPhone zelf bekijkt, of het bestand naar een Apple TV 4K stuurt om hem daar te bekijken op je tv die 4K HDR ondersteunt. Ook andere smartphones en Smart tv’s zullen Dolby Vision (gaan) ondersteunen.

Dit betekent overigens niet dat je geen video’s meer naar andere apparaten kunt sturen. Deze wordt automatisch omgezet zodat de filmpjes op ieder apparaat te kijken zijn, de kwaliteit is dan alleen niet meer het maximale wat mogelijk is. Daarvoor zul je echt een apparaat moeten hebben dat Dolby Vision ondersteunt.