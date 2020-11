De camera van de iPhone 12 (Pro) heeft een flinke update gekregen ten opzichte van zijn voorganger. In deze beginnersgids lees je hoe je alles uit de vernieuwde camera haalt.

iPhone 12 (Pro)-camera beginnersgids

De iPhone 11-camera maakte grote stappen ten opzichte van zijn voorganger. De iPhone 12-serie voert iets kleinere verbeteringen door, maar heeft ook genoeg nieuwe functies die de moeite waard zijn. Zo haal je alles uit de nieuwe camera van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro.

1. Fotograferen met volumeknoppen

Een handige functie waarvan je misschien nog niet wist dat ‘ie bestond, is het gebruik van de volumeknoppen voor het maken van een foto. Op die manier gebruik je deze knoppen als fysieke sluiterknop. Dit kan overigens ook bij andere iPhones.

Dat is vooral handig als je je iPhone tijdens het maken van de foto op zo’n manier vast hebt dat je niet makkelijk bij de digitale sluiterknop kan. Zowel de volume omhoog- als omlaag-knop werkt als sluiterknop.

Houd je de volume omlaag-knop ingedrukt, dan begin je met het opnemen van een video. Houd de knop wel ingedrukt tijdens het filmen, want zodra je de knop loslaat stopt je iPhone met opnemen. De volume omhoog-knop kun je gebruiken voor burst.

2. QuickTake: filmen en fotograferen tegelijk

Met de QuickTake-functie van de iPhone kun je razendsnel video’s opnemen. Normaal gesproken druk je kort op de digitale sluiterknop om een foto te maken, en houd je deze ingedrukt voor het maken van een video. Dat is handig voor korte video’s, maar als je langere tijd wil filmen biedt QuickTake de uitkomst.

Met deze functie kun je de opname vastzetten en tussendoor foto’s maken. Zo kun je dus tegelijk fotograferen en filmen. Voor QuickTake veeg je de sluiterknop naar rechts om de opnameknop te vergrendelen. Terwijl je filmt, kun je met de kleine digitale sluiterknop foto’s maken. Je tikt nogmaals op de opnameknop om de video te beëindigen. Let op: QuickTake werkt niet als je een video opneemt met je volume omlaag-knop.

3. Formaat wijzigen

Het is natuurlijk mogelijk om foto’s bij te snijden nadat je ze gemaakt hebt, maar het is nog handiger om het formaat te wijzigen voordat je gaat fotograferen. Druk hiervoor op het pijltje bovenin het scherm als je de Camera-app geopend hebt.

Je krijgt vervolgens allerlei opties te zien boven de sluiterknop, zoals flits, live-foto’s, timer en meer. Tik op het formaat om te kiezen uit Vierkant, 4:3 of 16:9. Die laatste vult het hele scherm.

Wil je na het nemen van de foto het formaat toch wijzigen? Dan kun je dat zonder kwaliteitsverlies doen in de Foto’s-app. Tik tijdens het bewerken van de foto op het bijsnijd-icoontje en vervolgens op het formaat-icoon rechtsboven in het scherm.

4. Wisselen tussen lenzen

Door op de ‘1x’-knop te tikken in de Camera-app kun je wisselen tussen de groothoeklens en de ultragroothoeklens van de iPhone 12. Als je een van deze knoppen indrukt houdt, kun je vegen en ook tussen 1x en 0,5x uitzoomen. Bovendien kun je tot 5 keer (digitaal) inzoomen.

De iPhone 12 Pro (Max) heeft naast een groothoeklens en ultragroothoeklens ook nog een telelens. Op de Pro-iPhones is er naast 0,5x en 1x een ‘2x’-knop waarmee je overschakelt naar de telelens. De Pro-versie van de iPhone 12 geeft je dus ook nog de optie om te wisselen tussen alledrie de lenzen. Hiermee kun je vegen van 0,5x naar 10x digitale zoom. Veeg naar beneden om het wiel weer te verbergen.

5. Portretmodus

De portretmodus van de iPhone 12 is niet nieuw, maar het is wel een handig middel om foto’s van mensen of objecten er extra mooi uit te laten zien. Afhankelijk van wat je wil fotograferen kun je het scherptediepte-effect aanpassen, waardoor je zelf instelt hoe wazig je achtergrond wordt. Hiervoor tik je rechtsboven op het icoontje met een f. Veeg vervolgens naar links en rechts om de portretmodus aan te passen.

De iPhone 12 Pro (Max) heeft echter nóg een verbetering: het is dankzij de LiDAR-scanner namelijk mogelijk om portretten te maken in weinig licht. Dit is echter alleen mogelijk op het ‘1x’ niveau, inzoomen is dus niet mogelijk.

6. Nachtmodus

De nachtmodus is vanaf de iPhone 12-serie in alle lenzen beschikbaar, zelfs in de selfiecamera. Je hoeft er niets voor te doen om de nachtmodus in te schakelen. Zodra je iPhone weinig licht detecteert, wordt de modus automatisch ingeschakeld. De sluitertijd wordt automatisch bepaald, maar kun je handmatig langer of korter instellen.

Wil je de nachtmodus uitschakelen, dan kun je weer op het pijltje bovenin tikken, net zoals je doet om het formaat te wijzigen. Tik daarna op het icoon van de nachtmodus. Draai het wiel vervolgens naar rechts om de nachtmodus uit te schakelen.

Wil je hele duidelijke foto’s maken in een omgeving met weinig licht, dan is het beste om je iPhone op een statief te plaatsen. Hiermee kun je een sluitertijd van maximaal 30 seconden instellen. Op de iPhone 12 Pro en Pro Max kun je zelfs een timelapse instellen in de nachtmodus.

7. Dolby Vision

Film je veel met je iPhone, dan is de mogelijkheid om in Dolby Vision HDR te filmen een echte uitkomst. De iPhone 12 is de eerste smartphone die in Dolby Vision kan filmen, monteren en delen. Om Dolby Vision in te stellen volg je deze stappen:

Open de Instellingen-app; Tik op de Camera-app en kies voor ‘Neem video op’; Zet de schakelaar aan achter ‘HDR-video’.

Zodra Dolby Vision is ingeschakeld kun je in de videomodus in de Camera-app rechtsboven kiezen voor maximaal 4K en 30 frames per seconden op de iPhone 12. De iPhone 12 Pro kan in 4K filmen met 60 frames per seconden.

Meer Camera-tips

Benieuwd naar alle nieuwe functies van de iPhone 12 (Pro) camera? In ons overzicht hebben we de nieuwe camerafuncties op een rij gezet. Zo kun je binnenkort met de iPhone 12 Pro foto’s schieten in het Apple ProRAW-formaat, waardoor er geen enkele compressie plaatsvindt. Op iPhoned vind je nog meer handige basistips om alles uit de standaard Camera-app van de iPhone te halen.