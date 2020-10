De iPhone 12 (Pro) ondersteunt 5G, maar slurpt daardoor ook je accu een stuk sneller leeg. Zo kun je 5G tijdelijk uitschakelen en gewoon 4G gebruiken om je databundel en accu te besparen.

iPhone 12 Pro en iPhone 12 5G uitschakelen

Alle 2020 iPhones ondersteunen 5G, maar de grote vraag is of je hier wel altijd gebruik van wil maken. Hoewel 5G nieuwe snelheden mogelijk maakt, heeft deze extra snelheid ook invloed op de batterijduur en het dataverbruik.

Altijd, soms of nooit 5G op je iPhone 12

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro hebben standaard een functie aanstaan waarbij het toestel enkel 5G gebruikt als dit geen grote impact heeft op je accuduur. Je kunt deze optie uitschakelen en altijd van 5G gebruikmaken, of juist de voorkeur geven aan een andere verbinding. Dit werkt als volgt.

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Mobiel netwerk’; Tik op ‘Opties mobiele data’; Tik op ‘Gesprekken en data’; Kies hier tussen 5G On, 5G Auto of 4G.

Zoals de namen al zeggen, kun je op deze manier instellen hoe je iPhone met 5G omgaat. Met ‘5G On’ gebruikt je iPhone alleen nog maar 5G, wat voor hogere snelheid zorgt maar ook je databundel er sneller doorheen jaagt. 5G Auto schakelt alleen 5G in als je er iets aan hebt en het geen grote invloed op je accuduur heeft en met ‘4G’ schakel je 5G helemaal uit.

iPhone 12 Data Mode gebruiken

Naast het kiezen voor een iPhone 12 met 5G-verbinding kun je ook de hoeveelheid data beperken. Handig als je een kleine databundel hebt en er toch een hele maand mee wil doen. Dit doe je als volgt.

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Mobiel Netwerk’; Tik op ‘Opties mobiele data’; Tik op ‘Datamodus’; Kies ‘Sta meer data toe op 5G’, ‘Standaard’, of ‘Databesparingsmodus’.

5G in Nederland uitgelegd

Hoewel het Nederlandse 5G-netwerk nog niet klaar is om optimale snelheden te bereiken, zijn de vier iPhone 12-modellen er wel klaar voor. Momenteel gebruiken Nederlandse providers het zogenaamde ‘Sub-6GHz’ netwerk.

Sub-6GHz 5G werkt op grotere afstand van zendmasten en is dus zeer geschikt voor landelijke gebieden. Deze variant is weliswaar sneller dan 4G, maar lang niet zo snel als mmWave. Deze tweede vorm van 5G vereist een kortere afstand tot de zendmast en levert vooral profijt op in steden. Daar staan vaak veel meer masten.

Meer weten over hoe het zit met de iPhone 12 en 5G in Nederland? Check ons artikel waarin we uitleggen hoe dit zit.